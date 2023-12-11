В 2023 году на дорожный ремонт в Бийске направили почти 500 миллионов рублей

11 декабря 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Бийске завершен очередной сезон дорожного ремонта. Он стал уже пятым, который в наукограде проводят, в том числе, и по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД). Федеральная программа позволила направлять гораздо больше денег на восстановление дорожной инфраструктуры в населенных пунктах Алтайского края.

Рассказываем, какие участки отремонтировали в рамках БКД в 2023 году, сколько денег на это направили и с каким итогом Бийск завершил пятилетку, в течение которой действовал нацпроект.

Сколько дорог отремонтировали в Бийске по БКД в 2023 году?

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470,86 млн рублей было выделено в 2023 году на ремонт дорог в Бийске по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

На эти деньги привели в нормативное состояние более 15 километров автодорог. Это множество отдельных участков, которые уже давно требовали ремонта.

Какие участки дорог отремонтировали по БКД в Бийске в 2023 году?

Всего в 2023 году в Бийске отремонтировали 21 участок дороги. Протяженность самого маленького из них – 80 метров, а самого длинного – почти два километра.

Приведены в нормативное состояние следующие участки:

ул. Степана Разина (от ул. Cоциалистической до ул. Трофимова) – 1,43 км ;

; ул. Иртышская (от ул. Социалистической до кругового движения по ул. Каховской, включая перекресток с круговым движением) – 1,9 км ;

; ул. Ташкентская (от остановки "УПТК" до остановки "Школа № 33") – 1,119 км ;

; ул. Социалистическая (западная сторона) от ул. имени Героя Советского Союза Васильева до ул. Ударной) – 0,94 км ;

; пер. Дружный (от ул. Горно-Алтайской до ул. Ударной) – 0,61 км ;

; пер. Омский (от ул. Горно-Алтайской до ул. Ударной) – 0,61 км ;

; ул. Воинов-Интернационалистов (от ул. Социалистической до пер. Владимира Мартьянова) – 1,52 км ;

; ул. Георгия Прибыткова (от ул. Александра Радищева до ул. Василия Докучаева) – 0,64 км ;

; пер. Коммунарский (от Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки до Коммунального моста) – 0,3 км ;

; ул. Вячеслава Шишкова (от Коммунального моста до ул. Краснооктябрьской) – 0,08 км ;

; пер. Технический (от ул. Каховской до ул. Туркменской) – 0,26 км ;

; пер. Мичуринский (от ул. Мухачева до дома № 34 по пер. Мичуринскому) – 0,36 км ;

; пер. Вишневый (от ул. Каховской до ул. Туркменской) – 0,26 км ;

; ул. Линейная (от ул. Нефтяной до ул. Привокзальной) – 1,52 км ;

; ул. Стадионная (от ул. Гайдара до ул. Константина Циолковского) – 0,5 км ;

; ул. Константина Циолковского (от ул. Стадионной до ул. Мирной) – 0,36 км ;

; ул. Красноармейская (от ул. Митрофанова до дома № 205 по ул. Красноармейской) – 0,8 км ;

; пер. Захара Двойных (от ул. Владимира Ленина до ул. Советской) – 0,35 км ;

; ул. Лесная (от ул. имени Героя Советского Союза Васильева до ул. Эдуарда Гейдека) – 0,7 км ;

; ул. Красногвардейская (от пер. Коммунарского до пер. Моисея Урицкого) – 0,56 км ;

; пер. Моисея Урицкого (от ул. Красногвардейской до дома № 4 по пер. Моисея Урицкого) – 0,2 км.

Сколько участков отремонтировали за последние пять лет?

2023 год стал рекордным для Бийска по количеству участков (21), отремонтированных в рамках БКД. Например, в 2019 году объектов было 19, а в 2020, 2021 и 2022-м – по 15.

Сколько денег направили на ремонт дорог в Бийске по БКД за последние пять лет?

Больше, чем в этом году (470,86 млн рублей), на ремонт бийских дорог по БКД направили только в прошлом –520,996 млн рублей.

В предыдущие годы средств выделяли ощутимо меньше:

в 2019-м – 257,053 млн рублей;

в 2020-м – 330,449 млн рублей;

в 2021-м – 263,742 млн рублей.

Итоги работы нацпроекта БКД в Бийске за последние пять лет?

Всего за пять лет, что Бийск включен в программу нацпроекта БКД, в наукограде отремонтировали 85 участков дорог общей протяженностью 79 километров. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов суммарно выделили 1,8431 млрд рублей.

Приведение дорог Бийска в порядок по нацпроекту продолжат и в следующем году.

"Безопасные качественные дороги" – национальный проект, который реализуют в масштабах всей страны, в том числе и в Алтайском крае. Одно из его направлений, "Дорожная сеть", – это приведение в нормативное состояние дорог в населенных пунктах региона.