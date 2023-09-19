Деньги бюджету принесла промышленность, которую краевые власти поддержали во время пандемии и санкций

19 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Уже за первую половину 2023 года Алтайский край смог перевыполнить план по доходам. К августу бюджет дополнительно получил более 3,5 млрд рублей. Как рассказал губернатор Виктор Томенко, добиться таких показателей удалось благодаря системной поддержке бизнеса и промышленности. Предприятия больше заработали и отчислили больше налогов в бюджет.

Глава региона уже распорядился, куда направят заработанные деньги. Подробнее о том, как бюджет края смог получить дополнительные миллиарды и куда их потратят, в карточках amic.ru.

Индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства (ИПП) Алтайского края составил 106% за семь месяцев 2023 года, рассказал зампред регионального правительства Анатолий Нагорнов. Но есть и отдельные отрасли, где этот показатель намного выше: в пищевом производстве – 113,6%, в энергомашиностроении – 124,3%, в вагоностроении – 116%.

По словам Нагорнова, выстоять в период пандемии и санкций промышленности помогли меры поддержки, которые оказывают как федеральные власти, так и губернатор региона. Он подчеркнул, что сейчас динамика роста промышленного производства на Алтае опережает общероссийскую.

"Предприятия адаптируются к новым условиям благодаря своевременно принятым решениям по поддержке на федеральном и региональном уровне и реализации плана губернатора Томенко по обеспечению экономической устойчивости в условиях внешнего санкционного давления. Предприятия наращивают темпы выпуска продукции, что мы видим по росту показателей. Сформированный запас прочности не дал просесть в основных секторах экономики и в прошлые годы. До конца года прогнозируем сохранение положительного роста", – рассказал Нагорнов. Подробнее о том, какие сферы производства активнее других развиваются в Алтайском крае, читайте в нашем материале.

Доходы предприятий

Впрочем, предприятия увеличили не только производственные показатели, доходы и обороты тоже выросли.

Так, за семь месяцев все организации Алтайского края заработали на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Но в ряде сфер рост намного выше. В промышленном, строительном, энергетическом и банковском секторах доходы увеличились на 56%.

Благодаря этому предприятия повысили зарплаты: по сравнению с прошлым годом средний размер стал больше на 14%. А уже в связи с этим увеличились отчисления в бюджет по НДФЛ, рассказал министр финансов региона Данил Ситников. По его словам, рост составил 15%.

Доходы бюджета

В итоге Алтайский край смог дополнительно пополнить бюджет на 3,5 млрд рублей, сообщил Данил Ситников.

По словам Виктора Томенко, рост собственных доходов за первые полгода составил 18%, а за семь месяцев – уже 20%. По его мнению, это далеко не предел.

"У нас намечается рост собственных доходов за полгода на 18%, за семь месяцев – на 20%. Очевидно, что эта цифра будет иметь тенденцию к росту. Речь идет о нескольких миллиардах рублей", – сообщил Томенко.Эти деньги, по его словам, решили потратить на самые важные для региона сферы, где требуется дополнительное финансирование.

Исполнение регионального бюджета

К 1 августа 2023 года бюджет Алтайского края получил 96,1 млрд рублей в виде доходов. Это на 9% больше, чем за тот же период 2022-го. Расходы тоже увеличились, но не так значительно: 89,7 млрд рублей, или +3% к аналогичному периоду прошлого года.

При этом в казну поступило 54,6 млрд рублей в виде налоговых и неналоговых доходов: на 20% больше, чем в прошлом году.

Самый значительный рост доходов (28%) произошел с 1 июля по 1 августа. Причина – рост поступлений по налогу на доходы физических лиц, а также налогу на прибыль организаций в промышленном, строительном, энергетическом и банковском секторах.

Общий объем безвозмездных поступлений составил 41,5 млрд рублей – это на 62% больше, чем в прошлом году.

Куда потратят миллиарды?

Виктор Томенко уже внес изменения в закон о краевом бюджете на этот год. Глава региона указал, на какие именно сферы потратят дополнительно заработанные средства.

Самый большой объем – более 2 млрд рублей – направят на поддержку органов местного самоуправления.

600 млн рублей выделят на увеличение расходов дорожного фонда.

Еще 300 млн рублей будет направлено на покупку дорожной техники.

460 млн рублей выплатят отдельным категориям граждан в виде материальной помощи.

235 млн рублей потратят на матподдержку населения по части оплаты услуг ЖКХ.

290 млн рублей уйдет на краевую адресную инвестиционную программу (КАИП). По ней в регионе ремонтируют социальные объекты.

На поддержку сельского хозяйства направят 226 млн рублей.

Наконец, по 60 млн рублей выделят на развитие двух сфер – спорта и образования.