Сколько гостиницы Барнаула заработали в 2024 году?

Лидерами по выручке и прибыли стали гостиница "Барнаул" и SPA-отель "Заречье"

29 мая 2025, 16:15, ИА Амител

Комната в отеле / Фото: unsplash.com / Albert Vincent Wu

За 2024 год совокупная выручка 17 барнаульских отелей составила чуть больше 1 млрд рублей. Лидерами по чистой прибыли и выручке, как и в 2023 году, стали гостиница "Барнаул" и SPA-отель "Заречье". Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Самую большую выручку за год получили гостиницы "Барнаул" и "Прага", а также SPA-отель "Заречье". "Сибирь" потеснила с четвертого места гостиницу "Турист", а пятую позицию рейтинга занял "Алтай". Совокупная выручка этих пяти отелей составила свыше 760 млн рублей: в два с лишним раза больше, чем у остальных 12.

Выручка гостиниц Барнаула за 2024 год:

гостиница "Барнаул" – 251 млн руб. (+3% к 2023 г.);

гостиница "Прага" – 199,2 млн руб. (+44% к 2023 г.);

SPA-отель "Заречье" – 123,5 млн руб. (+2% к 2023 г.);

гостиница "Сибирь" – 97 млн руб. (+21% к 2023 г.);

гостиница "Алтай" – 90 млн руб. (+18% к 2023 г.);

гостиница "Турист" – 89,2 млн руб. (+6% к 2023 г.);

отель "Центральный" – 51,8 млн руб. (+153% к 2023 г.);

гостиница "Колос" – 45,1 млн руб. (+71% к 2023 г.);

парк-отель "Лесные дали" – 38,1 млн руб. (+12% к 2023 г.);

гостиница "Русь" – 27,2 млн руб. (+1% к 2023 г.);

отель "Улитка" – 24,7 млн руб. (+15% к 2023 г.);

мини-отель Demidov – 9,4 млн руб. (+37% к 2023 г.);

гостиница "Чайка" – 8,7 млн руб. (+13% к 2023 г.);

отель "24 часа" – 7,8 млн руб. (+16% к 2023 г.);

гостиница "Виктория" – 6,6 млн руб. (+1% к 2023 г.);

отель "Александр Хаус" – 5,3 млн руб. (+113% к 2023 г.);

гостиница "Шоколад" – 4 млн руб. (+61% к 2023 г.).

По чистой прибыли, как и в 2023 году, лидируют "Барнаул" и SPA-отель "Заречье". На третьем месте расположился отель "Центральный", потеснив гостиницу "Алтай". Она, в свою очередь, переместилась на пятую позицию. Четвертое место, как и год назад, заняла гостиница "Колос". "Шоколад", "Чайка" и "Александр Хаус" закончили 2024 год с убытками.

Чистая прибыль барнаульских гостиниц за 2024 год: