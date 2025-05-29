Сколько гостиницы Барнаула заработали в 2024 году?
Лидерами по выручке и прибыли стали гостиница "Барнаул" и SPA-отель "Заречье"
29 мая 2025, 16:15, ИА Амител
За 2024 год совокупная выручка 17 барнаульских отелей составила чуть больше 1 млрд рублей. Лидерами по чистой прибыли и выручке, как и в 2023 году, стали гостиница "Барнаул" и SPA-отель "Заречье". Об этом сообщает ИА "Атмосфера".
Самую большую выручку за год получили гостиницы "Барнаул" и "Прага", а также SPA-отель "Заречье". "Сибирь" потеснила с четвертого места гостиницу "Турист", а пятую позицию рейтинга занял "Алтай". Совокупная выручка этих пяти отелей составила свыше 760 млн рублей: в два с лишним раза больше, чем у остальных 12.
Выручка гостиниц Барнаула за 2024 год:
- гостиница "Барнаул" – 251 млн руб. (+3% к 2023 г.);
- гостиница "Прага" – 199,2 млн руб. (+44% к 2023 г.);
- SPA-отель "Заречье" – 123,5 млн руб. (+2% к 2023 г.);
- гостиница "Сибирь" – 97 млн руб. (+21% к 2023 г.);
- гостиница "Алтай" – 90 млн руб. (+18% к 2023 г.);
- гостиница "Турист" – 89,2 млн руб. (+6% к 2023 г.);
- отель "Центральный" – 51,8 млн руб. (+153% к 2023 г.);
- гостиница "Колос" – 45,1 млн руб. (+71% к 2023 г.);
- парк-отель "Лесные дали" – 38,1 млн руб. (+12% к 2023 г.);
- гостиница "Русь" – 27,2 млн руб. (+1% к 2023 г.);
- отель "Улитка" – 24,7 млн руб. (+15% к 2023 г.);
- мини-отель Demidov – 9,4 млн руб. (+37% к 2023 г.);
- гостиница "Чайка" – 8,7 млн руб. (+13% к 2023 г.);
- отель "24 часа" – 7,8 млн руб. (+16% к 2023 г.);
- гостиница "Виктория" – 6,6 млн руб. (+1% к 2023 г.);
- отель "Александр Хаус" – 5,3 млн руб. (+113% к 2023 г.);
- гостиница "Шоколад" – 4 млн руб. (+61% к 2023 г.).
По чистой прибыли, как и в 2023 году, лидируют "Барнаул" и SPA-отель "Заречье". На третьем месте расположился отель "Центральный", потеснив гостиницу "Алтай". Она, в свою очередь, переместилась на пятую позицию. Четвертое место, как и год назад, заняла гостиница "Колос". "Шоколад", "Чайка" и "Александр Хаус" закончили 2024 год с убытками.
Чистая прибыль барнаульских гостиниц за 2024 год:
- гостиница "Барнаул" – 75,3 млн руб. (-11% к 2023 г.);
- SPA-отель "Заречье" – 41,6 млн руб. (+7% к 2023 г.);
- отель "Центральный" – 32,9 млн руб. (+1050% к 2023 г.);
- гостиница "Колос" – 22,1 млн руб. (+3758% к 2023 г.);
- гостиница "Алтай" – 19,9 млн руб. (-27% к 2023 г.);
- гостиница "Сибирь" – 17,5 млн руб. (-12% к 2023 г.);
- гостиница "Прага" – 12,1 млн руб. (+40% к 2023 г.);
- гостиница "Русь" – 4,7 млн руб. (+227% к 2023 г.);
- отель "Улитка" – 2,2 млн руб. (+473% к 2023 г.);
- мини-отель Demidov – 1,8 млн руб. (+35% к 2023 г.);
- гостиница "Виктория" – 525 тыс. руб. (-12% к 2023 г.);
- отель "24 часа" – 479 тыс. руб. (+2% к 2023 г.);
- парк-отель "Лесные дали" – 298 тыс. руб. (-26% к 2023 г.);
- гостиница "Турист" – 93 тыс. руб. (-99% к 2023 г.);
- гостиница "Шоколад" – минус 12 тыс. руб. (-72% к 2023 г.);
- гостиница "Чайка" – минус 33 тыс. руб. (+7% к 2023 г.);
- отель "Александр Хаус" – минус 165 тыс. руб. (+95% к 2023 г.).
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