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Сколько гостиницы Барнаула заработали в 2024 году?

Лидерами по выручке и прибыли стали гостиница "Барнаул" и SPA-отель "Заречье"

29 мая 2025, 16:15, ИА Амител

Комната в отеле / Фото: unsplash.com / Albert Vincent Wu
Комната в отеле / Фото: unsplash.com / Albert Vincent Wu

За 2024 год совокупная выручка 17 барнаульских отелей составила чуть больше 1 млрд рублей. Лидерами по чистой прибыли и выручке, как и в 2023 году, стали гостиница "Барнаул" и SPA-отель "Заречье". Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Самую большую выручку за год получили гостиницы "Барнаул" и "Прага", а также SPA-отель "Заречье". "Сибирь" потеснила с четвертого места гостиницу "Турист", а пятую позицию рейтинга занял "Алтай". Совокупная выручка этих пяти отелей составила свыше 760 млн рублей: в два с лишним раза больше, чем у остальных 12. 

Выручка гостиниц Барнаула за 2024 год:

  • гостиница "Барнаул" – 251 млн руб. (+3% к 2023 г.);
  • гостиница "Прага" – 199,2 млн руб. (+44% к 2023 г.);
  • SPA-отель "Заречье" – 123,5 млн руб. (+2% к 2023 г.);
  • гостиница "Сибирь" – 97 млн руб. (+21% к 2023 г.);
  • гостиница "Алтай" – 90 млн руб. (+18% к 2023 г.);
  • гостиница "Турист" – 89,2 млн руб. (+6% к 2023 г.);
  • отель "Центральный" – 51,8 млн руб. (+153% к 2023 г.);
  • гостиница "Колос" – 45,1 млн руб.  (+71% к 2023 г.);
  • парк-отель "Лесные дали" – 38,1 млн руб. (+12% к 2023 г.);
  • гостиница "Русь" – 27,2 млн руб.  (+1% к 2023 г.);
  • отель "Улитка" – 24,7 млн руб. (+15% к 2023 г.);
  • мини-отель Demidov – 9,4 млн руб. (+37% к 2023 г.);
  • гостиница "Чайка" – 8,7 млн руб. (+13% к 2023 г.);
  • отель "24 часа" – 7,8 млн руб. (+16% к 2023 г.);
  • гостиница "Виктория" – 6,6 млн руб. (+1% к 2023 г.);
  • отель "Александр Хаус" – 5,3 млн руб. (+113% к 2023 г.);
  • гостиница "Шоколад" – 4 млн руб.  (+61% к 2023 г.).

По чистой прибыли, как и в 2023 году, лидируют "Барнаул" и SPA-отель "Заречье". На третьем месте расположился отель "Центральный", потеснив гостиницу "Алтай". Она, в свою очередь, переместилась на пятую позицию. Четвертое место, как и год назад, заняла гостиница "Колос". "Шоколад", "Чайка" и "Александр Хаус" закончили 2024 год с убытками.

Чистая прибыль барнаульских гостиниц за 2024 год:

  • гостиница "Барнаул" – 75,3 млн руб.  (-11% к 2023 г.);
  • SPA-отель "Заречье" – 41,6 млн руб.  (+7% к 2023 г.);
  • отель "Центральный" – 32,9 млн руб.  (+1050% к 2023 г.);
  • гостиница "Колос" – 22,1 млн руб.  (+3758% к 2023 г.);
  • гостиница "Алтай" – 19,9 млн руб.  (-27% к 2023 г.);
  • гостиница "Сибирь" – 17,5 млн руб.  (-12% к 2023 г.);
  • гостиница "Прага" – 12,1 млн руб.  (+40% к 2023 г.);
  • гостиница "Русь" – 4,7 млн руб.  (+227% к 2023 г.);
  • отель "Улитка" – 2,2 млн руб.  (+473% к 2023 г.);
  • мини-отель Demidov – 1,8 млн руб.  (+35% к 2023 г.);
  • гостиница "Виктория" – 525 тыс. руб.  (-12% к 2023 г.);
  • отель "24 часа" – 479 тыс. руб.  (+2% к 2023 г.);
  • парк-отель "Лесные дали" – 298 тыс. руб.  (-26% к 2023 г.);
  • гостиница "Турист" – 93 тыс. руб.  (-99% к 2023 г.);
  • гостиница "Шоколад" – минус 12 тыс. руб.  (-72% к 2023 г.);
  • гостиница "Чайка" – минус 33 тыс. руб.  (+7% к 2023 г.);
  • отель "Александр Хаус" – минус 165 тыс. руб.  (+95% к 2023 г.).
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