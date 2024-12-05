НОВОСТИЭкономика

На Алтае зарплаты растут быстрее, чем этого ожидают сами работники

Разница между предложением и ожиданием составляет 7 тыс. рублей

05 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

В Алтайском крае по итогам ноября (относительно ноября 2023 года) работодатели подняли зарплатные предложения на 24%, при этом зарплатные ожидания соискателей выросли на 17%, сообщает онлайн-ресурс по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Среди регионов СФО заметнее всего подняли зарплатные предложения работодатели в Красноярском крае (+27%, до 76 905 рублей), а также в Омской области (+26%, до 63 025 рублей). На третьем месте Кемеровская область (+24%, 62 303 рубля).

"На четвертом месте Алтайский край (+24%, 57 197 рублей), на пятом – Новосибирская область (+21%, 70 000 рублей). Далее идут Республика Хакасия (+20%, 88 592 руб.) и Иркутская область (+18%, 70 786 рублей), а самый скромный прирост – в Томской области (+15%, 57 603 рубля)", – говорится в исследовании.

Кстати, в целом по России медианные предлагаемые зарплаты выросли в ноябре (по сравнению с прошлым ноябрем) на 22%, до 73 461 рубля.

По росту зарплатных ожиданий в лидерах оказалась Новосибирская область: +24%, в ноябре соискатели в среднем рассчитывали на 62 154 рубля.

"Следом идут Иркутская область (+20%, 60 000 рублей), Алтайский край (+17%, 50 000 рублей), Красноярский край (+16%, 62 328 рублей)", – выяснили аналитики.

Меньше всего изменились зарплатные ожидания в Томской области (+3%, 51 627 рублей) и Омской области (+2%, 50 664 рубля), на уровне прошлого года остались Кемеровская область и Хакасия (по 50 000 рублей).

Кстати, в целом по России ожидания соискателей выросли за год на +17%, до 70 000 рублей.

Прием на работу / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

На Алтае из-за "бешеного спроса" на работников вынужденно растут зарплаты

Эксперты посоветовали работодателям уделять внимание зарплатной аналитике
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Статистика зарплаты

Комментарии 32

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Сергей

10:05:09 05-12-2024

Инфляция давно все эти повышения скушала😎😉😄

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гость

10:07:10 05-12-2024

растущая зарплата и кадровый дефицит в фильме "в погоне за инфляцией"

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no name

10:08:35 05-12-2024

Вероятно, я не в том Алтайском крае живу................

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Мусик

13:43:52 05-12-2024

no name (10:08:35 05-12-2024) Вероятно, я не в том Алтайском крае живу................... иногда к нам заходите на огонек.
но только иногда

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Гость

10:16:03 05-12-2024

Ну и брехня.

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Гость

10:20:27 05-12-2024

Ага, скажите ещё что пенсии растут безмерно.

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Муниципальный служащий

10:25:13 05-12-2024

Нам Томенко уже два года ни копейки не прибавил, а до этого жалкие три процента, пора уходить в фикспрайс, там больше платят.

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Гость

10:26:20 05-12-2024

ухты.. аж дух захватывает, вот это скорость! можно по медленнее))))))

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Гость

10:26:44 05-12-2024

Скажите, где я могу ежемесячно и стабильно получать 57000руб? У меня юридическое образование, готов честно работать с 8.00 по 17.00.

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Мусик

10:47:46 05-12-2024

Гость (10:26:44 05-12-2024) Скажите, где я могу ежемесячно и стабильно получать 57000руб... да, с таким образованием...
в курьеры?

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Гость

10:51:24 05-12-2024

Гость (10:26:44 05-12-2024) Скажите, где я могу ежемесячно и стабильно получать 57000руб... На заводе, токарем, фрезеровщиком, сварщиком. Много вас, дармоедов от юриспруденции, нынче по стране бродит, нищенствует.

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Гость

10:58:48 05-12-2024

Гость (10:26:44 05-12-2024) Скажите, где я могу ежемесячно и стабильно получать 57000руб... у нас на заводе есть вакансия юриста. Но тут РАБОТАТЬ нужно

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Гость

02:10:40 10-12-2024

Гость (10:58:48 05-12-2024) у нас на заводе есть вакансия юриста. Но тут РАБОТАТЬ нужно... Поэтому все , кто говорит про высокую зарплату, в рабочее время на Амике? Вы ТАК работаете?

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Элен без ребят

11:29:24 05-12-2024

Гость (10:26:44 05-12-2024) Скажите, где я могу ежемесячно и стабильно получать 57000руб... в курьерской службе, где еще

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Миша

13:53:41 05-12-2024

Курьеры в Москве по 150-200 рубят.

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Гость

12:07:09 05-12-2024


у нас есть вакансия

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Гость

16:42:58 05-12-2024

Гость (10:26:44 05-12-2024) Скажите, где я могу ежемесячно и стабильно получать 57000руб... Сынок. У меня такое же образование. Юристом стал работать аж 19 лет. Сейчас мне 51 года. Работал адвокатом только 20 лет. Сейчас 5 лет безработный и пенсия будет только в 70 лет социальная 7 000 рублей.
Практически бомж. Ни квартир не машин не имел. Зарплата у юристов на предприятии сейчас 35 000 в Барнауле. Лучше быть бомжом, чтобы за такие деньги трудиться.

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Ева

10:33:14 05-12-2024

Что то не заметила на своей зп

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Гость

10:59:19 05-12-2024

Ева (10:33:14 05-12-2024) Что то не заметила на своей зп ... потому что ВЫ безграмотны

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Гость

12:52:52 05-12-2024

Гость (10:59:19 05-12-2024) потому что ВЫ безграмотны. Просветите нас, пожалуйста. Я тоже не заметила.

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Мусик

10:38:19 05-12-2024

приятное дело - ваши денюжки растут, растут...
а мы - тратим и тратим, не в чем себе не отказывая...
надо красной икры - пошел, купил пару грамм.
надо эксклюзивно культурно покушать - в грильницу.

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Гость

11:24:15 05-12-2024

Астанавитесь пажалуста повышать! Слишком большая зарплата, памагите!

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Гость

11:45:46 05-12-2024

с 2019 года зарплата не менялась, а вот цены на все очень поменялись. какаято ложь в новостях

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Гость

12:32:15 05-12-2024

Гость (11:45:46 05-12-2024) с 2019 года зарплата не менялась, а вот цены на все очень по... Вы когда такую чушь пишете, указывайте место работы и должность

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Гость

14:33:49 05-12-2024

Гость (12:32:15 05-12-2024) Вы когда такую чушь пишете, указывайте место работы и должно... Да легко. завод. конструктор. А чушь несете вы, насмотревшись 1 канала. Зомби. А я живу в реальности, я готов творить, я готов работать во благо родины, за достойную зарплату, на развитие промышленности, но вместо этого сижу толком без заказов, и денег, слушаю как загибается завод и читаю о растущих зарплатах, смотрю новости про растущую экономику и прочие "достижения"

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Гость

20:59:45 05-12-2024

Гость (14:33:49 05-12-2024) Да легко. завод. конструктор. А чушь несете вы, насмотревшис... Да ладно свистеть. Я на заводе сижу конструктором. Зарплату каждый год индексируют. Заказов хватает. А если тебе с 2019 не поднимали, и ты все еще там, то ты либо свистулька, либо конструктор булавок, который нафиг нигде не нужен. Главное, про первый канал приплести

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Гость

12:14:24 27-12-2024

Гость (20:59:45 05-12-2024) Да ладно свистеть. Я на заводе сижу конструктором. Зарплату ... Свистишь тут как раз ты. На заводе он сидит. Ну и на сколько в год индексируют на 1000 руб. ?
И конструктор булавок тоже нужен. Ты ещё в бизнес предложи пойти ! Свистун !

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Гость

13:11:31 05-12-2024

Дык понятно же, что бы повысилась ЗП надо уволиться и устроиться на новую работу и так зраз в два месяца где то )

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Алекс

13:23:31 05-12-2024

А что про Республику Алтай скажете? Хотелось бы узнать, какая у меня зарплата-)))

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Мусик

13:43:12 05-12-2024

Алекс (13:23:31 05-12-2024) А что про Республику Алтай скажете? Хотелось бы узнать, кака... судя по вопросу - она вам не нужна. ну и не заморачивайтесь

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Гость

13:47:20 05-12-2024

дайте 2

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Гость

16:40:40 05-12-2024

Ну на СВО уехлали. Им 215 в месяц платят. Жена у него безработная . Соседу электрику 15 тысяч рублей. Его жене техничке тоже 15 тысяч рублей. Вчетвером соседи зарабатывают 215+ 0 + 15 + 15 = 245 тысяч рублей. Делим на 4 получается по 61 тысячи получают в месяц. Вот такая она статистика.

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