Разница между предложением и ожиданием составляет 7 тыс. рублей

05 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

В Алтайском крае по итогам ноября (относительно ноября 2023 года) работодатели подняли зарплатные предложения на 24%, при этом зарплатные ожидания соискателей выросли на 17%, сообщает онлайн-ресурс по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Среди регионов СФО заметнее всего подняли зарплатные предложения работодатели в Красноярском крае (+27%, до 76 905 рублей), а также в Омской области (+26%, до 63 025 рублей). На третьем месте Кемеровская область (+24%, 62 303 рубля).

"На четвертом месте Алтайский край (+24%, 57 197 рублей), на пятом – Новосибирская область (+21%, 70 000 рублей). Далее идут Республика Хакасия (+20%, 88 592 руб.) и Иркутская область (+18%, 70 786 рублей), а самый скромный прирост – в Томской области (+15%, 57 603 рубля)", – говорится в исследовании.

Кстати, в целом по России медианные предлагаемые зарплаты выросли в ноябре (по сравнению с прошлым ноябрем) на 22%, до 73 461 рубля.

По росту зарплатных ожиданий в лидерах оказалась Новосибирская область: +24%, в ноябре соискатели в среднем рассчитывали на 62 154 рубля.

"Следом идут Иркутская область (+20%, 60 000 рублей), Алтайский край (+17%, 50 000 рублей), Красноярский край (+16%, 62 328 рублей)", – выяснили аналитики.

Меньше всего изменились зарплатные ожидания в Томской области (+3%, 51 627 рублей) и Омской области (+2%, 50 664 рубля), на уровне прошлого года остались Кемеровская область и Хакасия (по 50 000 рублей).

Кстати, в целом по России ожидания соискателей выросли за год на +17%, до 70 000 рублей.