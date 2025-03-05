Сколько мужчины и женщины в Барнауле планируют потратить на подарки к 8 Марта?

Кто-то будет дарить только цветы, кто-то – подарок и букет

05 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Мужчина дарит подарок женщине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 64% мужчин и 60% женщин планируют делать подарки на 8 Марта, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Представители сильного пола чаще всего готовят подарки своим супругам (38%), женщины – мамам (39%). По 4% мужчин и женщин намерены порадовать коллег женского пола", – говорится в исследовании.

Кто-то будет дарить только цветы, кто-то – подарок и букет. Женщины планируют потратить в среднем 4,1 тыс. рублей на подарки и 2,5 тыс. рублей на цветы.

Мужчины закладывают немногим более существенный бюджет: 4,7 тыс. рублей – на подарки и 3,7 тыс. рублей – на букеты.

Опрос проведен с 25 февраля по 3 марта 2025 года среди представителей экономически активного населения Барнаула.