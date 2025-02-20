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В Барнауле премиями и подарками на работе "балуют" чаще к 8 Марта, чем к 23 Февраля

Корпоративные мероприятия различного масштаба устроят почти в каждой второй компании

20 февраля 2025, 14:10, ИА Амител

Женщинам дарят подарки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Женщинам дарят подарки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Менее половины работодателей из Барнаула намерены поздравить сотрудников с 23 Февраля и 8 Марта, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"11% компаний планируют выплатить премии к 23 Февраля. 53% работодателей готовят подарки для своих сотрудников. В 43% компаний пройдут корпоративные мероприятия различного масштаба", – говорится в исследовании.

Премии к 8 Марта собираются выдать чуть больше работодателей – 13%, а подарки – 57%. А вот корпоративные мероприятия в честь Женского дня организуют столько же компаний, как и к 23 Февраля – 43%.

Опрос проведен с 2 по 18 февраля 2025 года среди представителей предприятий и организаций из Барнаула.

Женщины готовят подарки мужчинам / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

14:15:01 20-02-2025

очень часто в фото новости вставляют картинки ИИ... а обычные фото уже не котируются?

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Гость

14:32:44 20-02-2025

Вот чтобы не говорили, но Kandinsky таки с анатомией не дружит и каких-то монстров генерит. То у одной немыслимые фигуры из пальцев, то у другой плечо почти на треть короче предплечья.

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