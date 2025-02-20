В Барнауле премиями и подарками на работе "балуют" чаще к 8 Марта, чем к 23 Февраля
Корпоративные мероприятия различного масштаба устроят почти в каждой второй компании
20 февраля 2025, 14:10, ИА Амител
Менее половины работодателей из Барнаула намерены поздравить сотрудников с 23 Февраля и 8 Марта, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"11% компаний планируют выплатить премии к 23 Февраля. 53% работодателей готовят подарки для своих сотрудников. В 43% компаний пройдут корпоративные мероприятия различного масштаба", – говорится в исследовании.
Премии к 8 Марта собираются выдать чуть больше работодателей – 13%, а подарки – 57%. А вот корпоративные мероприятия в честь Женского дня организуют столько же компаний, как и к 23 Февраля – 43%.
Опрос проведен с 2 по 18 февраля 2025 года среди представителей предприятий и организаций из Барнаула.
14:15:01 20-02-2025
очень часто в фото новости вставляют картинки ИИ... а обычные фото уже не котируются?
14:32:44 20-02-2025
Вот чтобы не говорили, но Kandinsky таки с анатомией не дружит и каких-то монстров генерит. То у одной немыслимые фигуры из пальцев, то у другой плечо почти на треть короче предплечья.