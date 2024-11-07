Сколько стоит готовый бизнес в Барнауле и какие сферы наиболее востребованы?
Например, средняя стоимость бизнеса в сфере торговли составила 700 тысяч рублей
07 ноября 2024, 12:10, ИА Амител
В Барнауле самыми востребованными сферами для покупки бизнеса стали торговля, общепит, красота и здоровье, сообщает "Авито".
"В третьем квартале 2024 года торговля, общепит, а также красота и здоровье оказались самыми востребованными сферами бизнеса для покупки на "Авито" с долями 19, 18 и 11% соответственно", – говорится в исследовании.
Средняя стоимость бизнеса в сфере торговли составила 700 тыс. рублей. На втором месте оказались предприятия общепита – 364 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров бизнес в сфере красоты и здоровья, который можно приобрести за 500 тыс. рублей.
Далее идут пункты выдачи заказов (7%) и автобизнес (7%) – их выставляют на продажу за 670 тыс. рублей и 1,8 млн рублей соответственно.
"Спрос на ПВЗ за квартал увеличился на 24%. Также рост показали сферы сельского хозяйства (+91%) и туризма (+68%)", – указали аналитики.
12:47:55 07-11-2024
Никогда не приходилось слышать, чтобы готовый и прибыльный бизнес продавали.
13:15:43 07-11-2024
Гость (12:47:55 07-11-2024) Никогда не приходилось слышать, чтобы готовый и прибыльный б... ЧуднО, да...
13:22:50 07-11-2024
Гость (12:47:55 07-11-2024) Никогда не приходилось слышать, чтобы готовый и прибыльный б... Вы многого не знаете.😁
Раскрутка бизнеса с последующей продажей - это тоже бизнес.
14:22:55 07-11-2024
Гость (12:47:55 07-11-2024) Никогда не приходилось слышать, чтобы готовый и прибыльный б... Продажа франшиз - очень прибыльный бизнес. Понятно что далеко не все потом будут успешно работать, точнее мало лишь кто. К меня своя небольшая компания, одолели звонками посредники франшизопродаватели, типа плати деньги, упакуем твой бизнес и будем продавать. Объясняю сложности, кризис, нулевую маржинальность (выживаем), чрезмерную конкуренцию, чрезмерно высокую стоимость входа, давление маркетплейсрв, маркировки, неоднозначность трактовки законов - не слушают, плати, упакуем и будем продавать. Как раньше инфоцыгане всякие тренинги собирали, сейчас новая волна продажи франшиз на все и вся, лапша размешивается на все стороны.
18:46:36 07-11-2024
Что то с ПВЗ и СХ притянуто, особенно с СХ так как сброс фермерских активов был обвальный. А вот индустрия туризма да, там сейчас не хилые субсидии и гранты на глемпинги. Будем ждать когда закончится дармовщина и пойдут продажи развешавшим уши.