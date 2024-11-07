Сколько стоит готовый бизнес в Барнауле и какие сферы наиболее востребованы?

Например, средняя стоимость бизнеса в сфере торговли составила 700 тысяч рублей

07 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Бизнес / Фото: unsplash.com / Headway

В Барнауле самыми востребованными сферами для покупки бизнеса стали торговля, общепит, красота и здоровье, сообщает "Авито".

"В третьем квартале 2024 года торговля, общепит, а также красота и здоровье оказались самыми востребованными сферами бизнеса для покупки на "Авито" с долями 19, 18 и 11% соответственно", – говорится в исследовании.

Средняя стоимость бизнеса в сфере торговли составила 700 тыс. рублей. На втором месте оказались предприятия общепита – 364 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров бизнес в сфере красоты и здоровья, который можно приобрести за 500 тыс. рублей.

Далее идут пункты выдачи заказов (7%) и автобизнес (7%) – их выставляют на продажу за 670 тыс. рублей и 1,8 млн рублей соответственно.