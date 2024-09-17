Сколько стоит сделать ремонт квартиры под ключ в Барнауле в 2024 году?

Об этом рассказал руководитель компании "Ремонт в новостройке" Михаил Пантыкин

17 сентября 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KLAZg

Объекты бригады "Ремонт в новостройке" / Фото предоставлено компанией

Покупка квартиры – главный, но далеко не единственный шаг на пути к уютному гнездышку. Пустые стены ждут преображения, а ремонт, к сожалению, может стать настоящим испытанием для бюджета. Цены на стройматериалы и услуги постоянно растут, а точная смета – настоящая редкость. Часто люди сталкиваются с неприятными сюрпризами: цена, озвученная бригадой, в итоге оказывается другой. Приходится брать кредит, чтобы завершить ремонт. Но есть компании, которые сразу предлагают фиксированную стоимость ремонта под ключ с материалом. В Барнауле это, например, "Ремонт в Новостройке". Рассказываем, сколько у них стоит ремонт и как рассчитывается цена.

На личном опыте

Более чем за десятилетний стаж работы Михаил Пантыкин приобрел богатый опыт в сфере ремонта. Он встречал немало клиентов, которым бригады предоставляли смету с одной стоимостью, а по факту ремонт оказывался значительно дороже.

"Я видел, как люди брали кредиты, ссорились с бригадами. Это было несправедливо как по отношению к клиентам, так и к рабочим, ведь в процессе ремонта могут возникнуть допработы или вырасти цены на материалы. Но этого можно избежать", – вспоминает Михаил.Когда он создал свою компанию, подход к делу был совсем иным.

Объекты бригады "Ремонт в новостройке" / Фото предоставлены компанией

Секрет точной сметы

Секрет расчета точной сметы в компании "Ремонт в новостройке" кроется в ее специализации. Фирма занимается отделкой исключительно в новостройках, отсюда и название.

"Планировки квартир в новостройках похожи, размеры комнат – плюс-минус одинаковы. Это позволяет нам с высокой точностью просчитать стоимость ремонта еще до начала работ", – объясняет Михаил Пантыкин.

Откровенно о ценах

Сейчас средняя цена за один квадратный метр в компании "Ремонт в новостройке" составляет 35 тыс. руб. При этом самая дорогая часть ремонта – ванная комната. Ее стоимость может варьироваться в зависимости от выбранных материалов и дизайна. В среднем ремонт стоит от 350 до 550 тыс. руб.

Исходя из этого, стоимость ремонта за "квадрат" может колебаться в зависимости от площади:

студия до 26 м² – около 38 тыс. руб.;

квартира от 30 до 55 м² – около 35 тыс. руб.;

квартира от 60 м² и выше – около 28 тыс. руб.

Важно отметить, что окончательная цена зависит еще и от отделки застройщика.

Для понимания: на первом фото ванная комната 4 м² под ключ за 380 тыс. руб. На втором – 4,4 м² за 530 тыс. руб. На третьем – 4.3 м² за 550 тыс. руб., а на четвертом – 4 м² обошлась клиентам за 410 тыс. руб.

Примеры работ с ценами от "Ремонт в новостройке"/ Фото предоставлены компанией

Начало работы с "Ремонтом в Новостройке"

Если вы хотите сделать ремонт новостройки в Барнауле, то вам нужно отправить план квартиры и описание желаемого ремонта на вотсап компании. Специалисты сделают предварительный расчет с 95%-й точностью, сэкономив время на ненужных встречах.

Если цена устроит, мастера приедут на объект, обсудят детали и уточнят возможные скрытые работы. После – смету скорректируют, стороны подпишут договор и начнется долгожданный ремонт.

"Ремонт в новостройке"

Адрес: Барнаул, ул. Покровская, 11, оф. 215

Тел.: +7 961-923-00-00

Почта: rvn22reg@mail.ru

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ИП Пантыкин М. В.

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