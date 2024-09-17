Сколько стоит сделать ремонт квартиры под ключ в Барнауле в 2024 году?
Об этом рассказал руководитель компании "Ремонт в новостройке" Михаил Пантыкин
17 сентября 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KLAZg
Покупка квартиры – главный, но далеко не единственный шаг на пути к уютному гнездышку. Пустые стены ждут преображения, а ремонт, к сожалению, может стать настоящим испытанием для бюджета. Цены на стройматериалы и услуги постоянно растут, а точная смета – настоящая редкость. Часто люди сталкиваются с неприятными сюрпризами: цена, озвученная бригадой, в итоге оказывается другой. Приходится брать кредит, чтобы завершить ремонт. Но есть компании, которые сразу предлагают фиксированную стоимость ремонта под ключ с материалом. В Барнауле это, например, "Ремонт в Новостройке". Рассказываем, сколько у них стоит ремонт и как рассчитывается цена.
На личном опыте
Более чем за десятилетний стаж работы Михаил Пантыкин приобрел богатый опыт в сфере ремонта. Он встречал немало клиентов, которым бригады предоставляли смету с одной стоимостью, а по факту ремонт оказывался значительно дороже.
"Я видел, как люди брали кредиты, ссорились с бригадами. Это было несправедливо как по отношению к клиентам, так и к рабочим, ведь в процессе ремонта могут возникнуть допработы или вырасти цены на материалы. Но этого можно избежать", – вспоминает Михаил.Когда он создал свою компанию, подход к делу был совсем иным.
Секрет точной сметы
Секрет расчета точной сметы в компании "Ремонт в новостройке" кроется в ее специализации. Фирма занимается отделкой исключительно в новостройках, отсюда и название.
"Планировки квартир в новостройках похожи, размеры комнат – плюс-минус одинаковы. Это позволяет нам с высокой точностью просчитать стоимость ремонта еще до начала работ", – объясняет Михаил Пантыкин.
Откровенно о ценах
Сейчас средняя цена за один квадратный метр в компании "Ремонт в новостройке" составляет 35 тыс. руб. При этом самая дорогая часть ремонта – ванная комната. Ее стоимость может варьироваться в зависимости от выбранных материалов и дизайна. В среднем ремонт стоит от 350 до 550 тыс. руб.
Исходя из этого, стоимость ремонта за "квадрат" может колебаться в зависимости от площади:
- студия до 26 м² – около 38 тыс. руб.;
- квартира от 30 до 55 м² – около 35 тыс. руб.;
- квартира от 60 м² и выше – около 28 тыс. руб.
Важно отметить, что окончательная цена зависит еще и от отделки застройщика.
Для понимания: на первом фото ванная комната 4 м² под ключ за 380 тыс. руб. На втором – 4,4 м² за 530 тыс. руб. На третьем – 4.3 м² за 550 тыс. руб., а на четвертом – 4 м² обошлась клиентам за 410 тыс. руб.
Начало работы с "Ремонтом в Новостройке"
Если вы хотите сделать ремонт новостройки в Барнауле, то вам нужно отправить план квартиры и описание желаемого ремонта на вотсап компании. Специалисты сделают предварительный расчет с 95%-й точностью, сэкономив время на ненужных встречах.
Если цена устроит, мастера приедут на объект, обсудят детали и уточнят возможные скрытые работы. После – смету скорректируют, стороны подпишут договор и начнется долгожданный ремонт.
"Ремонт в новостройке"
Адрес: Барнаул, ул. Покровская, 11, оф. 215
Тел.: +7 961-923-00-00
Почта: rvn22reg@mail.ru
Отзывы в "2ГИС"
Сайт
ИП Пантыкин М. В.Реклама
10:24:55 17-09-2024
Ответ: что бы не сматериться, дофига!
10:32:58 17-09-2024
Скоро все вспомнят, как все делать самим. С такими то ценами.
10:50:54 17-09-2024
АННА (10:32:58 17-09-2024) Скоро все вспомнят, как все делать самим. С такими то ценами... есть нюанс, ютуб уже не помогает
12:12:55 17-09-2024
Гость (10:50:54 17-09-2024) есть нюанс, ютуб уже не помогает... Есть еще нюанс. Разобрать старую мебель и вывезти или вынести. Там денег как за пол ремонта сразу. Раньше студенты это делали почти за бесплатно. Теперь на старый холодильник не найти. Зажирели люди.
12:22:39 17-09-2024
А на прошлой неделе писали, что барнаульцы планируют тратить на ремонт около 100 000 руб.
14:23:22 17-09-2024
Гость (12:22:39 17-09-2024) А на прошлой неделе писали, что барнаульцы планируют тратить... Это про соотношение хотелось и реальности.
14:38:25 17-09-2024
Гость (12:22:39 17-09-2024) А на прошлой неделе писали, что барнаульцы планируют тратить... смешно
16:31:38 17-09-2024
Гость (12:22:39 17-09-2024) А на прошлой неделе писали, что барнаульцы планируют тратить... Потолок и стены побелить?
16:03:59 17-09-2024
ВОПРОС К ВЛАСТЯМ: сколько надо копить простому барнаульцу,чтобы сделать ремонт в ванной?Учитывая среднюю зарплату по краю...год. И это при условии, что будешь ходить пешком, кушать макарошки с хлебом, забудешь про отпуск и развлечения.
16:29:04 17-09-2024
Гость (16:03:59 17-09-2024) ВОПРОС К ВЛАСТЯМ: сколько надо копить простому барнаульцу,чт... Вечность!
19:49:03 17-09-2024
Гость (16:03:59 17-09-2024) ВОПРОС К ВЛАСТЯМ: сколько надо копить простому барнаульцу,чт... при капстрое живете и спрашиваете какие-то "власти"? КАПИТАЛИЗМ, это когда каждый получает по труду, знаниям. ВЫ САМИ ВИНОВАТЫ в нищете своей, а не какие-то "власти" там. В РФ самый низкий налог
01:20:22 18-09-2024
Гость (16:03:59 17-09-2024) ВОПРОС К ВЛАСТЯМ: сколько надо копить простому барнаульцу,чт... Простой барнаулец - это какой? Он кто? Уже вижу ответ: бюджетник в МУП с проездным на ОТ в кармане. А вы других знаете? По городу вы других не видели? Кто в недешевых автомобилях по дорогам ездит? Кто в рестораны ходит? Это приезжие? Или это «непростые»?
16:41:23 17-09-2024
это цена за работу ? или с материалами?
17:12:11 17-09-2024
влад (16:41:23 17-09-2024) это цена за работу ? или с материалами?... как я поняла из текста статьи - работа+материалы
19:20:57 17-09-2024
Амик, пожалуйста, напишите статью о хороших бригадах, которые делают качественный ремонт в Барнауле недорого. Вы знаете, сколько простых людей вам скажут огромное спасибо. Вы ведь народный сайт. А кто из простых работяг сможет отдать 500 тыс за ремонт ванной комнаты? Сделайте доброе дело для жителей города. А хорошим бригадам не помешает реклама Амитела. Отбоя от заказчиков не будет.
21:26:38 17-09-2024
Гость (19:20:57 17-09-2024) Амик, пожалуйста, напишите статью о хороших бригадах, которы... Качественно и не дорого? Мерседес по цене жигулей можно купить???
22:49:49 17-09-2024
Гость (21:26:38 17-09-2024) Качественно и не дорого? Мерседес по цене жигулей можно купи... А когда Мерседес продают по цене самолёта - это нормально? Откуда такие расценки на работу? Почему учитель, к примеру, за свой каторжный труд за месяц получает в 10 раз меньше, чем рабочий из бригады ремонтников?
01:24:16 18-09-2024
Гость (22:49:49 17-09-2024) А когда Мерседес продают по цене самолёта - это нормально? О... Это какой такой каторжный труд у учителей? Они уголек в шахтах добывают или они полдня в школе, а потом дома? Это не у учителей по 3 месяца отпуск летом?
22:19:02 17-09-2024
Гость (19:20:57 17-09-2024) Амик, пожалуйста, напишите статью о хороших бригадах, которы...
А что делать если материал стоит 400 тыс? Бригада виновата!?
23:14:57 17-09-2024
Михаил (22:19:02 17-09-2024) А что делать если материал стоит 400 тыс? Бригада винова... Хватит ерунду писать!!! Я интересовалась ремонтом ванной комнаты. За работу только просят от 200 тыс. За несколько дней работы!
22:58:43 18-09-2024
Гость (23:14:57 17-09-2024) Хватит ерунду писать!!! Я интересовалась ремонтом ванной ком...
😂😂😂 так Вы аппетиты убавьте и будет Вам 100.000₽ работа «за несколько дней»😅😅😅 Вы попробуйте сделать эту работу? У всех плиточников проблемы суставами в области колен! На обезболивающих работают. Вы по пробуйте проделать эту работу Вам месяца 3 надо с утра и до вечера! А если человек (специалист) годами на коленях, в пыли, инструмент покупает дорогой (который ломается от пыли часто) делает эту работу быстрее Вас, так это Ваши же проблемы. Зачем судить по себе? Никто де не виноват что Вы медленнее или Вы меньше зарабатываете!?. Вы се в Ваших руках. А Вам некогда взять судьбу свою в руки... Нытье мешает😅, все им не так и все виноваты.... Начните менять жизнь свою прямо сейчас. Прям сейчас читаешь иди делай! Зарабатывай! Нет... Я по сплю чистенький.. Телек посмотрю да посплетничаю...
01:22:26 18-09-2024
Гость (19:20:57 17-09-2024) Амик, пожалуйста, напишите статью о хороших бригадах, которы... Стройка/ремонт никогда не были и не будут дешевыми. Это я про качественный ремонт.
20:55:39 17-09-2024
Хочу читать новости про добрых здоровых спортивных жизнерадостных многодетных богатых.
Читаю про голодранцев злых желчных скудоумных безнадежных.
Но я не плачу.
И не рыдаю.
Я всех лесом.
05:43:27 18-09-2024
Тут недавно одним дома "качественно и недорого" построили - теперь исковые пишут. Недорого вам "ценные специалисты" сделают с пакалонниками вровень или выступают. На тех ребят, которые делают качественно, очередь несколько месяцев, в рекомендациях они не нуждаются. И почему они вам за бутылку водки и батон с дошиком должны делать-то? Загуглите, хотя бы, сколько профессиональные инструменты стоят. А работа с дорогими материалами? Если вы ни себя ни свой труд не уважаете и готовы за три копейки работать, не имея навыков, то далеко не все такие. Пора избавляться от колхозно-советского мышления. Качественно и недорого не бывает.