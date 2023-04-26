Сколько стоит свет. Задай вопрос специалистам БГЭС

Обратиться к специалистам БГЭС можно в комментариях к этой новости или прислать письмо на электронную почту

26 апреля 2023, 09:50, ИА Амител

Специалисты Барнаульской горэлектросети ответят на вопросы читателей amic.ru. Обращения можно отправлять сегодня, 26 апреля, до 18 часов.

Напомним, на портале amic.ru каждый месяц БГЭС проводит акцию, благодаря которой барнаульцы могут обсудить с энергетиками актуальные и важные темы, получить разъяснения по разным вопросам или решить проблемные ситуации. Главное – чтобы обращение касалось деятельности компании.

Обратиться к специалистам БГЭС можно в комментариях к этой новости или прислать письмо на электронную почту bgs@amic.ru.

Ответы экспертов будут опубликованы на amic.ru.

Важный момент: если хотите получить детальную консультацию, укажите свой адрес или номер лицевого счёта. Эти данные, а также ФИО абонентов не будут опубликованы на amic.ru, но помогут специалистам энергокомпании подробно разобраться в ситуации.