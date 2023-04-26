Сколько стоит свет. Задай вопрос специалистам БГЭС
Обратиться к специалистам БГЭС можно в комментариях к этой новости или прислать письмо на электронную почту
26 апреля 2023, 09:50, ИА Амител
Специалисты Барнаульской горэлектросети ответят на вопросы читателей amic.ru. Обращения можно отправлять сегодня, 26 апреля, до 18 часов.
Напомним, на портале amic.ru каждый месяц БГЭС проводит акцию, благодаря которой барнаульцы могут обсудить с энергетиками актуальные и важные темы, получить разъяснения по разным вопросам или решить проблемные ситуации. Главное – чтобы обращение касалось деятельности компании.
Обратиться к специалистам БГЭС можно в комментариях к этой новости или прислать письмо на электронную почту bgs@amic.ru.
Ответы экспертов будут опубликованы на amic.ru.
Важный момент: если хотите получить детальную консультацию, укажите свой адрес или номер лицевого счёта. Эти данные, а также ФИО абонентов не будут опубликованы на amic.ru, но помогут специалистам энергокомпании подробно разобраться в ситуации.
13:29:21 26-04-2023
Здравствуйте! я нечаянно в системе город передала не те показания, в результате ушло не 254 киловата, а 754. представляю, какая сумма будет в квитанции, как теперь поступить? если все не оплатишь насчитаете пеню?
13:36:27 26-04-2023
Гость (13:29:21 26-04-2023) Здравствуйте! я нечаянно в системе город передала не те пока... Как вариант, оплатите, а потом 2-3 месяца передавайте нулевые показания и у вас выравняется
14:55:20 26-04-2023
Гость (13:29:21 26-04-2023) Здравствуйте! я нечаянно в системе город передала не те пока... Добрый день! Мы постараемся скорректировать ошибочные показания, если Вы сообщите свой адрес или номер лицевого счета. Напишите их на электронную почту bgespress@bges.ru
14:40:49 26-04-2023
насколько станут ниже тарифы если отменить все квитанции? ящик ломится от этого ненужного мусора
14:47:19 26-04-2023
я живу в девятиэтажке в Индустриальном районе, в ватсапе группе для соседей написали, что у нас сразу несколько квартирам отключили свет за долги. разве так можно? всех за раз. А как же предупреждение заранее, объявлений от нашего тсж не было