Сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год в Барнауле?

Рассказываем, во сколько обойдется приглашение главных символов праздника

18 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Дед Мороз / Фото: кадр из фильма "Морозко"

Если дети верят, что Дед Мороз и Снегурочка существуют, то взрослые прекрасно понимают, что за масками седовласого старичка и довольно симпатичной девушки скрываются профессиональные (и не только) артисты. За определенную сумму они готовы создать любому человеку праздничную атмосферу. Рассказываем, сколько в Барнауле стоит позвать к себе Деда Мороза, чтобы устроить сказку детям. Да и не только им.

Всего на бесплатных сайтах объявлений в Барнауле можно встретить около 150 предложений от Дедов Морозов, которые предлагают различные программы. В среднем за 15-минутное поздравление "волшебники" требуют от 1000 до 1500 рублей.

Большинство актеров предлагают стандартный набор услуг: встреча, интерактив с ребенком, выступление ребенка, вручение подарка и совместное фото. Более "дорогие" Деды Морозы просят за часовое выступление от 3500 до 5000 рублей.

Некоторые организаторы предлагают не только заказать барнаульцам Деда Мороза со Снегурочкой, но и переодетых аниматоров в костюмы известных артистов: Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова или Михаила Галустяна. Большинство организаторов предоставляют свою музыкальную аппаратуру и выполняют срочные заказы.

Для взрослой аудитории есть варианты вызова на дом Деда Мороза стриптизера. Снегурочка также готова снять с себя часть новогодней одежды примерно за 4500-5000 рублей. Представление будет длиться около 15 минут. B прогрaмме: иcпoльзовaние cпецэффектов, взaимoдействие c аудитoриeй. При этом после 29 декабря ценник, по словам организаторов, должен вырасти.

Наконец-то для большой компании есть возможность вызвать целую группу артистов, не только Деда Мороза с внучкой. Часовую программу с конкурсами, танцами, декламацией стихов организаторы попросят с вас от 10 тысяч рублей. Целевая аудитория – взрослые люди.

Некоторые Деды Морозы смогут влезть к вам окно и поздравить индивидуально. За это придется выложить от 7000 рублей и больше. Все зависит от этажа.

Для тех, кто хочет экзотики, можно в Барнауле вызвать для поздравления Бабу Ягу. Такая услуга вам обойдется в 5000 рублей.