Сколько стоят веточки вербы на улицах Барнаула и как за год изменились цены?
Веточки, как обычно, продают пучками – маленький, средний и большой. От этого и зависит цена
27 апреля 2024, 14:10, ИА Амител
Продажа вербы / Фото: amic.ru
Вербное воскресенье в 2024 году будут отмечать 28 апреля. Сегодня на улицах города можно купить важный атрибут христианского праздника. Корреспонденты amic.ru прогулялись по стихийным рынкам и посмотрели, какую вербу предлагают и сколько она стоит.
"От 20 до 150 рублей, верба и ива", – назвала наш корреспондент цены на точке возле железнодорожного вокзала.
Кстати, в 2023 году на той же точке цены за "букетик" варьировались от 30 до 150 рублей. Можно сказать, что инфляция не отразилась на ценах за веточки вербы, они даже чуть-чуть подешевели.
14:40:48 27-04-2024
А вербы не покупаю, сам нарезаю у старого кладбища.Там мой дед похоронен в апреле 1961-года.Потом через бор на Власихинское,там бабушка лежит.Они родили четырёх сыновей.Первый погиб на войне.На Мемориале у Железнодорожного вокзале медными буквами отмечен. Есть клип " О той весне".Дети поют.
16:03:36 27-04-2024
вот чем хороши сельские кладбища? родных хоронят рядом. придешь, сразу со всеми навестишься
18:50:56 27-04-2024
Гость (16:03:36 27-04-2024) вот чем хороши сельские кладбища? родных хоронят рядом. прид...
Пешком полчаса по бору пройтись весьма недурстенно.К тому же можно подснежиков насобирать для лю бимой женщины.А то она всё розы,розы.Видите ли ..
20:20:52 27-04-2024
так верба распустившаяся, вот и дешевле
22:56:46 27-04-2024
А обламывать деревья по весне богоугодное дело?