Сколько стоят веточки вербы на улицах Барнаула и как за год изменились цены?

Веточки, как обычно, продают пучками – маленький, средний и большой. От этого и зависит цена

27 апреля 2024, 14:10, ИА Амител

Продажа вербы / Фото: amic.ru

Вербное воскресенье в 2024 году будут отмечать 28 апреля. Сегодня на улицах города можно купить важный атрибут христианского праздника. Корреспонденты amic.ru прогулялись по стихийным рынкам и посмотрели, какую вербу предлагают и сколько она стоит.

"От 20 до 150 рублей, верба и ива", – назвала наш корреспондент цены на точке возле железнодорожного вокзала.

Кстати, в 2023 году на той же точке цены за "букетик" варьировались от 30 до 150 рублей. Можно сказать, что инфляция не отразилась на ценах за веточки вербы, они даже чуть-чуть подешевели.