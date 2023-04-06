Распушилась весна. Сколько стоят веточки вербы на улицах Барнаула
Букетики из пушистых комочков можно найти уже на всех базарах столицы Алтайского края
06 апреля 2023, 06:50, ИА Амител
Накануне Вербного воскресения на уличных прилавках Барнаула традиционно продают пушистые букетики ивы. Или, как её еще называют, – вербы. Корреспонденты amic.ru прогулялись по стихийным рынкам и посмотрели, какую вербу предлагают и сколько она стоит весной-2023.
Цена за "букетик" варьируется от 30 до 150 рублей в зависимости от размера и количества веточек, а привозят вербу в Барнаул из разных мест. Торговцы около Железнодорожного вокзала рассказали, что привезли веточки из Павловского и Ребрихинского районов.
А вот на базарчиках рядом с ТЦ "Гулливер" торгуют исключительно барнаульской вербой.
На прилавках лежит привычная – серая верба, а есть и красная. Это разные виды ивы. Светлая ива считается классической. А красная – это ива остролистная, или краснотал.
Напомним, Вербное воскресенье в 2023 году отметят 9 апреля. В России принято в этот день украшать свои дома вербой. В субботу вечером, 8 апреля, в храмах пройдёт праздничное богослужение – всенощное бдение. На эту службу верующие приходят с вербой, священник читает специальную молитву и окропляет букетики святой водой.
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