Распушилась весна. Сколько стоят веточки вербы на улицах Барнаула

Букетики из пушистых комочков можно найти уже на всех базарах столицы Алтайского края

06 апреля 2023, 06:50, ИА Амител





































































Верба на улицах Барнаула

Фото: amic.ru

Накануне Вербного воскресения на уличных прилавках Барнаула традиционно продают пушистые букетики ивы. Или, как её еще называют, – вербы. Корреспонденты amic.ru прогулялись по стихийным рынкам и посмотрели, какую вербу предлагают и сколько она стоит весной-2023.

Цена за "букетик" варьируется от 30 до 150 рублей в зависимости от размера и количества веточек, а привозят вербу в Барнаул из разных мест. Торговцы около Железнодорожного вокзала рассказали, что привезли веточки из Павловского и Ребрихинского районов.

















Верба на пр. Строителей

Фото: amic.ru

А вот на базарчиках рядом с ТЦ "Гулливер" торгуют исключительно барнаульской вербой.

























Верба возле ТЦ "Гулливер"

Фото: amic.ru

На прилавках лежит привычная – серая верба, а есть и красная. Это разные виды ивы. Светлая ива считается классической. А красная – это ива остролистная, или краснотал.

Фото: amic.ru

Напомним, Вербное воскресенье в 2023 году отметят 9 апреля. В России принято в этот день украшать свои дома вербой. В субботу вечером, 8 апреля, в храмах пройдёт праздничное богослужение – всенощное бдение. На эту службу верующие приходят с вербой, священник читает специальную молитву и окропляет букетики святой водой.