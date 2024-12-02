В крае, согласно исследованию, люди тратят на продукты почти 40% от зарплаты

02 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Продукты в корзине / Фото: amic.ru

В Алтайском крае жители тратят на еду около 20 672 рублей в месяц. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из средних зарплат и стоимости продуктов по данным за сентябрь 2024 года.

Среднемесячную номинальную начисленную зарплату по регионам взяли из отчета Росстата. Стоимость продуктовой корзины была рассчитана ранее: основой послужил список продуктов, составленный по результатам опроса. Актуальные цены взяты из статистики Росстата.

"В Алтайском крае зарплата – 53 960 рублей. Стоимость продуктовой корзины – 20 672 рубля. Итого остается 33 288 рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай, как отмечается, зарплата выше – 65 225 рублей. На продукты жители там тратят в среднем 22 618 рублей. В итоге остается 42 607 рублей.

Сколько тратят и зарабатывают в других регионах Сибири: