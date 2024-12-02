НОВОСТИОбщество

Сколько жители Алтая тратят и зарабатывают? Рейтинг регионов по "доступности еды"

В крае, согласно исследованию, люди тратят на продукты почти 40% от зарплаты

02 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Продукты в корзине / Фото: amic.ru
Продукты в корзине / Фото: amic.ru

В Алтайском крае жители тратят на еду около 20 672 рублей в месяц. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из средних зарплат и стоимости продуктов по данным за сентябрь 2024 года.

Среднемесячную номинальную начисленную зарплату по регионам взяли из отчета Росстата. Стоимость продуктовой корзины была рассчитана ранее: основой послужил список продуктов, составленный по результатам опроса. Актуальные цены взяты из статистики Росстата.

"В Алтайском крае зарплата – 53 960 рублей. Стоимость продуктовой корзины – 20 672 рубля. Итого остается 33 288 рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай, как отмечается, зарплата выше – 65 225 рублей. На продукты жители там тратят в среднем 22 618 рублей. В итоге остается 42 607 рублей.  

Сколько тратят и зарабатывают в других регионах Сибири:

  • Новосибирская область (зарплата – 76 311, траты на еду – 20 906, остается – 55 405);
  • Омская область (зарплата – 63 821, траты на еду – 18 849, остается – 44 972);
  • Красноярский край (зарплата – 89 161, траты на еду – 23 595, остается – 65 566);
  • Томская область (зарплата – 72 118, траты на еду – 21 026, остается – 51 092);
  • Кемеровская область (зарплата – 74 507, траты на еду – 20 179, остается – 54 328);
  • Республика Хакасия (зарплата – 67 978, траты на еду – 23 443, остается – 44 535);
  • Иркутская область (зарплата – 81 257, траты на еду – 22 528, остается – 58 729);
  • Республика Тыва (зарплата – 64 195, траты на еду – 22 570, остается – 41 625).

Пьяный человек / Фото: unsplash.com / Aliagha Shirinov

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Алтайский край Республика Алтай

Комментарии 43

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Гость

18:07:29 02-12-2024

В Алтайском крае зарплата – 53 960 рублей.
Новосибирская область зарплата – 76 311 рублей
Красноярский край зарплата – 89 16 рублей
Иркутская область зарплата – 81 257 рублей

Почему такая разница в зарплате?

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Гость

18:56:39 02-12-2024

Гость (18:07:29 02-12-2024) В Алтайском крае зарплата – 53 960 рублей.Новосибирская ... потому что у нас любителей серой зарплаты больше

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Гость

19:57:55 02-12-2024

Гость (18:56:39 02-12-2024) потому что у нас любителей серой зарплаты больше...
По всей стране платят белую ,а крае серую)))
Нашли ПРИЧИНУ! Ура!!!Людям- то хоть скажите, а то они уезжают в поисках лучшей жизни.

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Гость

21:50:02 02-12-2024

Гость (18:07:29 02-12-2024) В Алтайском крае зарплата – 53 960 рублей.Новосибирская ... А почему вообще все люди с разным достатком? Нет в жизни справедливости и равенства. А в нашем случае причина проста - АК депрессивный дотационный регион с отсталой экономикой. Тут большинство местной аудитории по ситуации в крае судят по всей стране. Это крайне дурацкое заблуждение. Достаточно просто пройтись по улицам других сибирских городов, например Красноярска, или даже Томска или Омска, да даже по гадскому Новосибу. Вы сразу почувствуете разницу. Там жизнь, а здесь деградация.

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Гость

07:37:08 03-12-2024

Гость (21:50:02 02-12-2024) А почему вообще все люди с разным достатком? Нет в жизни спр... Регулярно хожу по улицам Новосибирска, ну и и по томским и красноярским довелось. Не вижу особой разницы - что у нас, что там ходят люди. Определить, где живут лучше, сходу как-то не получается.

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Гость

08:15:58 03-12-2024

Гость (07:37:08 03-12-2024) Регулярно хожу по улицам Новосибирска, ну и и по томским и к... Если для вас нет разницы пройтись по Ленина в Красноярске и по Ленина в Барнауле, то у меня к вам вопросов вообще не имеется. Только пожелание: зрение проверьте.

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Гость

09:47:16 03-12-2024

Гость (08:15:58 03-12-2024) Если для вас нет разницы пройтись по Ленина в Красноярске и ... Так в Красноярске центральная - отнюдь не Ленина. Что сказать-то хотели?

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Гость

20:50:02 03-12-2024

Гость (09:47:16 03-12-2024) Так в Красноярске центральная - отнюдь не Ленина. Что сказат...
да зачем реагировть на явный бред. тут один из америк не вылезает. хотя визы такого характера жителям ак и барнаула давно уже не выдавались.

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Гость

08:59:25 03-12-2024

Гость (07:37:08 03-12-2024) Регулярно хожу по улицам Новосибирска, ну и и по томским и к... Даже по одежде видно разницу между Нском и Барнаулом. В Барнауле - бедненько.

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Гость

09:44:40 03-12-2024

Гость (08:59:25 03-12-2024) Даже по одежде видно разницу между Нском и Барнаулом. В Барн... В Барнауле - скорее "колхозненько") Но и в Новосибирске, стоит чуть отойти от центра, тоже появляются люди, одевающиеся даже не столько в дешевые, сколько в аляповатые шмотки. Ну и "дорого-богато" в одежде - уже давно не показатель уровня жизни.

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Гость

18:13:35 02-12-2024

Тыва 64 тысячи))) ну ну....

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Дима

18:17:26 02-12-2024

Иркутская область! 81 тысяча, да уж...врать конечно ума много не надо.

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Гость

18:40:37 02-12-2024

на еду 20 тыс.? ну ну...это только хлеб, молоко, яйца , творог и кубик магги...
для здоровья нужно есть жирную рыбу (семга, лосось) - 3 раза в неделю, говядину 2 раза в неделю, фрукты и овощи по 500 гр в день. Теперь нужно посчитать сколько уйдет на еду. Сладенького еще хочется.

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Гость

18:52:26 02-12-2024

Помнится, еще Карлин говорил, что работы в Барнауле для молодежи нет, акромя вакансий продавца-кассира в магазине. Неужели что-то изменилось с тех пор? Энергия развития поперла? А то магазины-то увешаны объявлениями, в коих обещают аж 32 тысчонки в месяц. Минус 13% налога - итого? Откуда 53 тысячи-то? Или у нас статистики сплошь китайцы и читают справа налево? Тады конечно...

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Гость

21:52:05 02-12-2024

Гость (18:52:26 02-12-2024) Помнится, еще Карлин говорил, что работы в Барнауле для моло... Иди в ГЭТ кондуктором, 45 тысяч на руки. Телефон отдела 4адров дать или сам найдешь?

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Гость

09:48:45 03-12-2024

Гость (21:52:05 02-12-2024) Иди в ГЭТ кондуктором, 45 тысяч на руки. Телефон отдела 4адр... А ничего, что ГЭТ не так давно признал, что нет у них такой зп?) Прямо вот тут, на этот самом ресурсе.

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Гость

11:22:41 03-12-2024

Гость (21:52:05 02-12-2024) Иди в ГЭТ кондуктором, 45 тысяч на руки. Телефон отдела 4адр... а вы считаете, что 45 тыс это бешеные деньги? Тем более за работу в ледяном трамвае

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Гость

19:55:13 02-12-2024

Мы тратим на еду 113 % от зарплаты.

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Гость

19:55:13 02-12-2024

Мы тратим на еду 113 % от зарплаты.

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Анна

20:13:11 02-12-2024

Даже если бы з.п и были 53т -20т (на еду для одного чел. , а кото содержит жену и детей ×20т на каждого ) и съем квартиры 30т , каким обращом то остаётся 30т ) ну и экономисты. Это где и кто так считает ??? Сми или госслужащие - а ещё от молодёжи что-то хотят сами ни считать ни анализировать не умеют . Позор

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Гость

20:28:52 02-12-2024

Как можно считать от 'начисленной" зарплаты? В магазине люди рассчитываются не начисленной, а полученной на руки. Соответственно и процент выше будет.

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гость

20:41:17 02-12-2024

Т.е надо понимать пенсионеры в обще голодуют что ли?

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Гость

21:44:28 02-12-2024

гость (20:41:17 02-12-2024) Т.е надо понимать пенсионеры в обще голодуют что ли?... да.я голодую!

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Гость

21:53:37 02-12-2024

гость (20:41:17 02-12-2024) Т.е надо понимать пенсионеры в обще голодуют что ли?... Не подскажите, а что такое «в обще»?

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Гость

09:01:28 03-12-2024

Гость (21:53:37 02-12-2024) Не подскажите, а что такое «в обще»? ... Это те, кто книжки со школы в руках не держал

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Лена

18:49:30 03-12-2024

гость (20:41:17 02-12-2024) Т.е надо понимать пенсионеры в обще голодуют что ли?... Огород выручает, к тому же сами стряпаем-печём, на одежду не тратим, никуда не ездим. Так и сводим концы с концами. Кто-то ещё подрабатывает.

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Гость

20:56:33 02-12-2024

цены не дорогие если не покупать . на семью надо из 3 человек 2 000 в день только на пожрать !!!

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Гость

06:07:23 03-12-2024

Гость (20:56:33 02-12-2024) цены не дорогие если не покупать . на семью надо из 3 челове... может дело в том, что вы жрете а не питаетесь?

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Гость

07:12:08 03-12-2024

Гость (06:07:23 03-12-2024) может дело в том, что вы жрете а не питаетесь?... Рацион моей семьи вчера завтрак -омлет (6 яиц -60 р, молоко -80). Ужин: картофельное пюре (картошка своя, молоко осталось от омлета, масло сливочное - 200) , котлеты куриные ( фарш 300 р, лук 10 р), хлеб (50 р), манник (маргарин 35 р, кефир 50 р, манка 10 р, сахар 1 стакан 18 р, 3 яйца -30 р, мука 2 стакана -20 р). Обед в столовой на работе у меня обходится в 150 р , у мужа в 200. Дочь не обедает в универе, так как учится до обеда. Вот уж проще некуда, а 1200 рублей вышло. Без фруктов, без творога, без рыбки, без говядины. это УЖЕ 1200 в день. Больше 36000 в месяц. Прибавим такие мелочи , как чай 2 пачки в месяц (150 р*2), кофе 2 банки в месяц (280*2), подсолнечное масло 2 бутылки в месяц (250 р). Иногда фрукты. Как-то грустновато. И о каких 20 тыс тут говорят? Если только на одного человека. Но ведь в семье из 3-4 человек обычно работают 1 или, 2 а едят-то все!

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Гость

07:29:30 03-12-2024

Гость (07:12:08 03-12-2024) Рацион моей семьи вчера завтрак -омлет (6 яиц -60 р, молоко ... А где майонез?

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Гость

07:45:52 03-12-2024

Гость (07:29:30 03-12-2024) А где майонез?... Куда вы его планируете добавить? в омлет ?и в пюре? в манник?

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Гость

11:40:52 03-12-2024

Гость (07:12:08 03-12-2024) Рацион моей семьи вчера завтрак -омлет (6 яиц -60 р, молоко ... Что то у вас дороги яйца... И так все другие продукты

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Гость

11:52:10 03-12-2024

Гость (11:40:52 03-12-2024) Что то у вас дороги яйца... И так все другие продукты... 100р десяток

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Гость

15:02:43 03-12-2024

Гость (07:12:08 03-12-2024) Рацион моей семьи вчера завтрак -омлет (6 яиц -60 р, молоко ... Нет бутера, ведь масло уже деликатес

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Гость

23:24:58 02-12-2024

Как же я не люблю, когда берут эту среднюю зарплату, покажите хоть одну деревню где такие заработки, эта несправедливость, меня аж бесит сколько лет.... Раз нужна статистика, дак создайте правильный отчёт и разделите на несколько котигорий, а не всех под одну гребёнку.... Такая статистика - она искаженная и я считаю неправильная! А то что на продукты 20 тыс уходит, я согласна только в том случае, если на 1 человека.... Даже в деревни сейчас на одной картошке не просидеть, потому что в магазине большой и разный ассортимент, и мне кажется со мной согласятся, что зайдя в магазин и видишь какую то вкусняшку, то в основном купишь.... А если не покупаешь, то чувствуешь себя ущербным и несчастным, что не можешь заработать.... Ну думаю вы меня поймёте... И ещё хочется добавить, что в деревнях нет супермаркетов и т.д. , а в основном частные магазины, они работают с доставками продуктов и плюс свой процент, поэтому в деревне продукты дороже.... На данный момент у нас в деревне помидоры и огурцы стоят в 2 раза дороже, чем мясо домашнее..... А в магазине колбасу ни купить, пол килограмма 300 рублей стоит, тоже дороже...Это нормально? Пусть меня осудят, но я считаю я права, так как нам тоже хочется и фруктов и печенье и колбасы и много всего что продают... Только в деревне негде заработать, а если и есть это максимум 25 тысяч....

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Мимо проходил

15:06:08 03-12-2024

Гость (23:24:58 02-12-2024) Как же я не люблю, когда берут эту среднюю зарплату, покажит... Кто-то ест капусту, кто мясо, а в среднем голубцы!

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Гость

00:04:54 03-12-2024

Почему эти горе-исследователи не учитывают кредиты. На каждого жителя РФ (в том числе младенцев и стариков) приходится больше 250 тысяч рублей кредитов, а всего кредиты имеют более 70% работоспособного населения. Если брать ипотеку это более 20-50 тысяч руб ежемесячных платежей. И тогда что остается - на квартплату , одежду, транспорт и т.д. ????

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Гость

08:28:57 03-12-2024

Гость (00:04:54 03-12-2024) Почему эти горе-исследователи не учитывают кредиты. На каждо... Как считается закредитованность? У меня есть кредитная карта с лимитом 500 тыс. рублей. И это только от одного банка. И все равно, что я ее не использую, а если использую, то максимум на 30-50 тыс., банк считает, что у меня открыт кредит на 500 000. И во всех статистических расчетах учитывается эта сумма. И так по всем картам, по всем клиентам.

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Я и Я

11:29:29 03-12-2024

Гость (00:04:54 03-12-2024) Почему эти горе-исследователи не учитывают кредиты. На каждо... Жить надо по средствам, и обходиться без кредитов, судя по всему авто только в кредитах.а А это необходимость или роскошь?

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Истина где-то....

07:25:10 03-12-2024

Муж получает на заводе( если не болеет, а это -20%премии автоматом*) со ставкой около 60к +/-. Семья из трёх человек. В месяц уходит около 40к рубля). Я работать не могу, так как смотрю за маленьким ребенком.

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Гость

09:18:08 03-12-2024

Гость (18:07:29 02-12-2024) В Алтайском крае зарплата – 53 960 рублей.Новосибирская ... Районный и северный коэффициенты

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ВикТор

16:59:03 03-12-2024

Ха.ха. В Республике Алтай.. 24000 на руки. (Гос предприятие) Все уходит в унитаз

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Анатолий

21:39:36 03-12-2024

Гость (20:56:33 02-12-2024) цены не дорогие если не покупать . на семью надо из 3 челове... И это, если не работаешь. Обед обходится в 350 - 400. Завтрак дома, на троих около 400 рублей, ужин на троих, тоже дома 700 - 1000. С 2021 года, из накоплений в 800 тысяч, у двух работающих с зарплатой в 45 и 50 тысяч, сейчас осталось 400. Как кончатся, пойдём "на дело", т.к. на такие зарплаты, семья с ребёнком, уходит в минус 20- 25 тысяч в месяц.

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