Скончалась актриса из "Сказки о царе Салтане" Нина Беляева

Тело женщины в квартире обнаружил ее брат

22 сентября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Скончалась советская актриса Нина Беляева. Ей было 92 года, пишет "РГ".

Тело Беляевой в квартире на Ракетном бульваре в Москве обнаружил ее брат, с которым они жили вместе.

Нина Беляева работала в Московском академическом театре Сатиры, а также в отделении чтецов Московской государственной филармонии.

С 1957 года она начала сниматься в кино. Одной из самой знаменитых работ Беляевой является роль в "Сказке о царе Салтане".