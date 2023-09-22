Скончалась актриса из "Сказки о царе Салтане" Нина Беляева
Тело женщины в квартире обнаружил ее брат
22 сентября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Скончалась советская актриса Нина Беляева. Ей было 92 года, пишет "РГ".
Тело Беляевой в квартире на Ракетном бульваре в Москве обнаружил ее брат, с которым они жили вместе.
Нина Беляева работала в Московском академическом театре Сатиры, а также в отделении чтецов Московской государственной филармонии.
С 1957 года она начала сниматься в кино. Одной из самой знаменитых работ Беляевой является роль в "Сказке о царе Салтане".
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