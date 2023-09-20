Если восстановление будет проходить без осложнений, то уже через неделю его могут выписать из медицинского учреждения

20 сентября 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: ТАСС

Композитора Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар после операции на сердце, которую провели вчера, 19 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас угрозы жизни музыканта нет. Его состояние оценивают как среднее. Если восстановление будет проходить без осложнений, то уже через неделю его могут выписать из медицинского учреждения.

Напомним, о срочной госпитализации Игоря Николаева стало известно 15 сентября. Отмечалось, что серьезные проблемы с сердцем возникли у него еще в январе. Тогда музыканта срочно госпитализировали и сделали операцию – поставили два стента.

Накануне медики прибегли к аортокоронарному шунтированию. Врачи обнаружили закупоренные сосуды.