Скончалась актриса Людмила Мелешко

Последние годы артистка жила во Франции

02 сентября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: kino-teatr.ru

Скончалась советская и российская актриса Людмила Мелешко, сообщает "Кино-театр".

Причина смерти артистки не уточняется, но известно, что ее не стало 31 августа.

Мелешко дебютировала в кино в 1981 году в драме "Половодье". Также снималась в комедиях, детских фильмах и сериале "Каменская". По информации издания, последние годы жила во Франции.

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