Скончалась актриса Людмила Мелешко
Последние годы артистка жила во Франции
02 сентября 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: kino-teatr.ru
Скончалась советская и российская актриса Людмила Мелешко, сообщает "Кино-театр".
Причина смерти артистки не уточняется, но известно, что ее не стало 31 августа.
Мелешко дебютировала в кино в 1981 году в драме "Половодье". Также снималась в комедиях, детских фильмах и сериале "Каменская". По информации издания, последние годы жила во Франции.
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