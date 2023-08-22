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Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Исполнителю знаменитой песни "L’italiano" скончался в возрасте 80 лет

22 августа 2023, 22:24, ИА Амител

Фото: biletservis.ru
Фото: biletservis.ru

Умер итальянский певец Тото Кутуньо. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Кутуньо было 80 лет — он отпраздновал свой юбилей в начале июля. По информации газеты, он умер днем в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он был госпитализирован. По словам менеджера Данило Манкузо, в последние месяцы певцу, который страдал от длительной болезни, стало хуже.

Сальваторе Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново. За свою карьеру сотрудничал с такими исполнителями итальянской эстрады, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri. 

Наиболее популярный хит — песня "L’italiano", которая хорошо известна каждому жителю России. Победитель конкурса "Евровидение-1990" — одержал первое место с "Insieme: 1992".

культура Знаменитости

Комментарии 3

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Алексей

23:40:00 22-08-2023

Chiao, Bambino... Sorry ...

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Элен без ребят

00:15:12 23-08-2023

эх, красивые песни писал Кутуньо... сейчас таких мелодистов днем с огнём не найти. земля, вам, маэстро, пухом.

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Гость

09:19:42 23-08-2023

Земля пухом ! Песни твои будем слушать и вспоминать тебя добрым словом.

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