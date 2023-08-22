Исполнителю знаменитой песни "L’italiano" скончался в возрасте 80 лет

22 августа 2023, 22:24, ИА Амител

Фото: biletservis.ru

Умер итальянский певец Тото Кутуньо. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Кутуньо было 80 лет — он отпраздновал свой юбилей в начале июля. По информации газеты, он умер днем в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он был госпитализирован. По словам менеджера Данило Манкузо, в последние месяцы певцу, который страдал от длительной болезни, стало хуже.

Сальваторе Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново. За свою карьеру сотрудничал с такими исполнителями итальянской эстрады, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri.

Наиболее популярный хит — песня "L’italiano", которая хорошо известна каждому жителю России. Победитель конкурса "Евровидение-1990" — одержал первое место с "Insieme: 1992".