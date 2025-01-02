Скончалась "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн
За свою жизнь она сделала десятки пластических операций
02 января 2025, 16:59, ИА Амител
Фото: соцсети Джоселин Виндельштейн
Во Франции от сердечной недостаточности скончалась Джоселин Вильденштейн, известная как "женщина-кошка", пишет Daily Mail.
Женщина была известна тем, что сделала десятки пластических операций ради того, чтобы стать похожей на кошку. Она потратила на них почти 2 млн фунтов стерлингов (≈254 млн рублей).
При этом она признавала лишь изменение глаз, а свою необычную внешность объясняла швейцарским происхождением.
По разным данным, возраст Джоселин на момент кончины составлял 84 года либо 79 лет.
17:08:45 02-01-2025
Она больше на Успенскую, чем на кошку похожа
17:16:37 02-01-2025
Она больше на Успенскую, чем на кошку похожа,,,,,,,,,,,,,,,,БРАВО!!! Успенская-воплощение низменного вкуса а-ля киркоров.
09:12:14 03-01-2025
Ее обманули насчёт кошки.
09:15:49 03-01-2025
Столько бабла коту под хвост...
11:31:19 03-01-2025
сильным духом рекомендую загуглить "человек кот", вот тот действительно усатый- полосатый и с клыками, а эта просто жалкая породия Успенской
18:48:32 03-01-2025
Элен без ребят (11:31:19 03-01-2025) сильным духом рекомендую загуглить "человек кот", вот тот де... Няшка котэ.