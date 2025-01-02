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Скончалась "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн

За свою жизнь она сделала десятки пластических операций

02 января 2025, 16:59, ИА Амител

Фото: соцсети Джоселин Виндельштейн
Фото: соцсети Джоселин Виндельштейн

Во Франции от сердечной недостаточности скончалась Джоселин Вильденштейн, известная как "женщина-кошка", пишет Daily Mail

Женщина была известна тем, что сделала десятки пластических операций ради того, чтобы стать похожей на кошку. Она потратила на них почти 2 млн фунтов стерлингов (≈254 млн рублей).

При этом она признавала лишь изменение глаз, а свою необычную внешность объясняла швейцарским происхождением.

По разным данным, возраст Джоселин на момент кончины составлял 84 года либо 79 лет. 

утраты

Комментарии 6

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Гость

17:08:45 02-01-2025

Она больше на Успенскую, чем на кошку похожа

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Гость

17:16:37 02-01-2025

Она больше на Успенскую, чем на кошку похожа,,,,,,,,,,,,,,,,БРАВО!!! Успенская-воплощение низменного вкуса а-ля киркоров.

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Гость

09:12:14 03-01-2025

Ее обманули насчёт кошки.

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Гость

09:15:49 03-01-2025

Столько бабла коту под хвост...

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Элен без ребят

11:31:19 03-01-2025

сильным духом рекомендую загуглить "человек кот", вот тот действительно усатый- полосатый и с клыками, а эта просто жалкая породия Успенской

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Musik

18:48:32 03-01-2025

Элен без ребят (11:31:19 03-01-2025) сильным духом рекомендую загуглить "человек кот", вот тот де... Няшка котэ.

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