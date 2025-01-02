Скончалась "женщина-кошка" Джоселин Вильденштейн

За свою жизнь она сделала десятки пластических операций

02 января 2025, 16:59, ИА Амител

Фото: соцсети Джоселин Виндельштейн

Во Франции от сердечной недостаточности скончалась Джоселин Вильденштейн, известная как "женщина-кошка", пишет Daily Mail.

Женщина была известна тем, что сделала десятки пластических операций ради того, чтобы стать похожей на кошку. Она потратила на них почти 2 млн фунтов стерлингов (≈254 млн рублей).

При этом она признавала лишь изменение глаз, а свою необычную внешность объясняла швейцарским происхождением.

По разным данным, возраст Джоселин на момент кончины составлял 84 года либо 79 лет.