Молодой человек оказывал большое влияние на формирование профессиональных навыков студентов

07 июня 2025, 07:39, ИА Амител

Владимир Скирдин / Фото: МИЭМИС АлтГУ

Скончался 25-летний преподаватель АГУ Владимир Скирдин. Об этом сообщается в группе Международного института экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ в соцсети "ВКонтакте".

Ассистент, который работал на кафедре экономической безопасности, учета, анализа и аудита, ушел из жизни 5 июня. Причина смерти не уточняется.

После окончания обучения в экономическом институте АлтГУ по специальности "Экономическая безопасность" Владимир остался в университете, став преподавателем кафедры. Как отметили на кафедре, сотрудник оказывал большое влияние на формирование профессиональных навыков студентов.