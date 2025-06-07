Скончался 25-летний преподаватель АГУ Владимир Скирдин
Молодой человек оказывал большое влияние на формирование профессиональных навыков студентов
07 июня 2025, 07:39, ИА Амител
Скончался 25-летний преподаватель АГУ Владимир Скирдин. Об этом сообщается в группе Международного института экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ в соцсети "ВКонтакте".
Ассистент, который работал на кафедре экономической безопасности, учета, анализа и аудита, ушел из жизни 5 июня. Причина смерти не уточняется.
После окончания обучения в экономическом институте АлтГУ по специальности "Экономическая безопасность" Владимир остался в университете, став преподавателем кафедры. Как отметили на кафедре, сотрудник оказывал большое влияние на формирование профессиональных навыков студентов.
08:22:33 07-06-2025
Жутко даже представить.Искренне соболезнование семье и близким.Когда умирают такие молодые люди, у меня возникают сомнения в правильности деятельности Бога. Отвратительные убийцы, подлые бандиты, педофилы, насильники, от которых надо освобождать Землю , живут, чуть ли не процветают в своем удовольствии, а а молодые хорошие люди умирают.
09:58:02 07-06-2025
Горожанин. (08:22:33 07-06-2025) Жутко даже представить.Искренне соболезнование семье и близк... прочтите книгу "Дети мира пишут богу", которая на раз рассеивает все сомнения. и больше не сомневайтесь.
"Как это: на всё воля божья?! И на лето, и на мамину болезнь, и на войну"
11:44:49 07-06-2025
Горожанин. (08:22:33 07-06-2025) Жутко даже представить.Искренне соболезнование семье и близк... - "у меня возникают сомнения в правильности деятельности Бога." Горожанин, ты прешь ахинею против Бога. В настоящие время миром временно правит враг Бога, который поспорил с Богом, что он создаст Бытие для людей лучше, чем Божий Рай. Если человек, как ты и другие не знают Бога, задают эти глупые вопросы - "Отвратительные убийцы, подлые бандиты, педофилы, насильники, от которых надо освобождать Землю , живут, чуть ли не процветают в своем удовольствии" эти человеки, любимчики этого врага Бога и он их по возможности охраняет. Все очень просто, когда знаешь врага в лицо.
11:51:46 07-06-2025
Гость (11:44:49 07-06-2025) - "у меня возникают сомнения в правильности деятельности Бог... Бога нет.
12:55:33 07-06-2025
Гость (11:44:49 07-06-2025) - "у меня возникают сомнения в правильности деятельности Бог... Гость! Так ты ж не ругайся, а развей мои сомнения. А я ведь ничего не сказал против Бога.А верящий в Бога должен заблудшего человека типа меня не ругать, о толково объяснить "кто из ху"!
21:51:30 07-06-2025
Горожанин. (12:55:33 07-06-2025) Гость! Так ты ж не ругайся, а развей мои сомнения. А я ведь ... Горожанин, на обиженных воду возят.
08:18:16 08-06-2025
Горожанин. (12:55:33 07-06-2025) Гость! Так ты ж не ругайся, а развей мои сомнения. А я ведь ... Гость, ты не любишь правду, а любишь наряженную ложь. Узнай Бога и не огорчай его, и тогда у тебя не будут ни больших, и не малых проблем.
09:12:18 08-06-2025
Гость (11:44:49 07-06-2025) - "у меня возникают сомнения в правильности деятельности Бог... Зачем вы со своим богом ко всем лезете?
10:53:26 07-06-2025
Сердце разрывается! Преподавала группе, где Володя был старостой. Группа отличалась от всего потока. Дисциплинированные, светлые, умные, дружные. Я к ним шла как на праздник. Я видела, что Владимир играл огромную роль в формировании образа и статусы группы. Безусловно и в преподавании мог добиться больших высот.
Соболезнования кафедре, Вузу, друзьям!
13:05:31 07-06-2025
Искренние соболезнования. (10:53:26 07-06-2025) Сердце разрывается! Преподавала группе, где Володя был старо... Забыли добавить: соболезнования родителям и родным.
17:08:48 07-06-2025
Гость (13:05:31 07-06-2025) Забыли добавить: соболезнования родителям и родным.... А что случилось? Умер- то от чего?