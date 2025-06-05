Умер сооснователь группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий

Ему был 71 год

05 июня 2025, 21:25, ИА Амител

Фото: страница Анатолия Гуницкого в соцсети "ВКонтакте"

Поэт, драматург, журналист и один из основателей рок-группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий умер на 72-м году жизни. Он был известен под прозвищами Джордж и Старый Рокер. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету", – написал сооснователь "Аквариума" Борис Гребенщиков* в соцсетях.

Анатолий Гуницкий окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в 1982 году. Несколько лет трудился в музеях и консерваториях, работал лифтером. После был заведующим литературной частью "Театра реального искусства", директором "Театра абсурда".

В 1972 году вместе с Борисом Гребенщиковым* основал рок-группу "Аквариум". В 1980-е Анатолий Гуницкий был автором журналов "Рокси" и "Костер". Позже начал писать произведения в жанре абсурда.

В 2000 году проектом музыкантов "Аквариума", Вячеслава Бутусова, Максима Леонидова, Анастасии Полевой и Александра Васильева "Террариум" был выпущен альбом "Пятиугольный грех" с песнями на стихи Анатолия Гуницкого. Песня "Гибралтар/Лабрадор" стала саундтреком к фильму "Брат-2".

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