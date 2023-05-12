Скончался актёр из "12 стульев" Олег Севастьянов

Ему было 74 года

12 мая 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из фильма "Капитан Фракасс"

В возрасте 74 лет скончался актёр, пастор и поэт Олег Севастьянов, сыгравший аптекаря в мини-сериале "12 стульев".

На странице артиста в соцсети сообщается, что его не стало в среду, 10 мая. Причина смерти, а также дата и место прощания не уточняется.

Севастьянов родился 23 сентября 1948 года. Советскому зрителю он запомнился по картинам "Бронзовая птица", "Жердяйчик", "12 стульев" и "Капитан Фракасс".

В 1990-м стал лютеранским пастором. Служил в приходах в Москве и Эстонии. С 2012 года издал несколько книг поэзии и духовной прозы.

Напомним, 8 мая не стало артиста театра и кино Сергея Дрейдена. Он скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 81 года.