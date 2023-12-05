Скончался актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров"

Сергей Кустов умер на 78-м году жизни

05 декабря 2023, 07:35, ИА Амител

Кадр из фильма

Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов умер на 78-м году жизни. Как сообщает РИА Новости, об этом в социальных сетях сообщил Первый украинский театр детей и юношества.

Там отметили, что Сергей Павлович отдал 55 лет своей жизни театру и сыграл там более ста ролей. Среди них Гамлет, Робин Гуд, Голохвастов в спектакле "За двумя зайцами" и так далее.

Кустов родился в 1946 году в украинском Гадяче, окончил Киевский гостеатральный институт. С 1968 года и до самой смерти играл в Первом украинском театре детей и юношества.

В кино актер снимался с 1966 года. Зрителям он больше всего запомнился по роли гвардейца Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" 1978 года. Также сыграл повара в фильме "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" 2008 года.