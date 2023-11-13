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Умер известный индийский актер Чандра Мохан

Ему было 78 лет

13 ноября 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: ru.wikipedia.org
Фото: ru.wikipedia.org

В возрасте 78 лет скончался индийский актер Чандра Мохан, который за время своей профессиональной карьеры исполнил более 900 ролей. Об этом сообщает Vcinema.

По данным источника, в последнее время Мохан страдал от проблем с сердцем. Накануне актера госпитализировали в частную больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь, 11 ноября Мохан скончался.

Настоящее имя актера – Маллампалли Чандрасекхара Рао. Он родился в мае 1945-го, а с 1960-х стал сниматься в кино. 

По образованию Мохан сельскохозяйственник. 

Кино утраты

Комментарии 1

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Гость

14:48:24 13-11-2023

По образованию сельскохозяйственник,а начинал с любительских народных театров.

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