Умер известный индийский актер Чандра Мохан

Ему было 78 лет

13 ноября 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: ru.wikipedia.org

В возрасте 78 лет скончался индийский актер Чандра Мохан, который за время своей профессиональной карьеры исполнил более 900 ролей. Об этом сообщает Vcinema.

По данным источника, в последнее время Мохан страдал от проблем с сердцем. Накануне актера госпитализировали в частную больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь, 11 ноября Мохан скончался.

Настоящее имя актера – Маллампалли Чандрасекхара Рао. Он родился в мае 1945-го, а с 1960-х стал сниматься в кино.

По образованию Мохан сельскохозяйственник.