Скончался актер из фильма "Географ глобус пропил"

Причиной смерти Сергея Пепеляева стала "внезапная болезнь"

22 декабря 2023, 07:47, ИА Амител

Актер Сергей Пепеляев из фильма "Географ глобус пропил" умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщает тольяттинский драмтеатр "Колесо".

Причиной смерти стала "внезапная болезнь", однако не уточняется, какая именно.

Артист трудился в Перми в театре "У Моста" с 2017 по 2020 год. В 2023 году присоединился к труппе тольяттинского драмтеатра.

Пепеляев лишь единожды снялся в кино – в картине "Географ глобус пропил". Там он сыграл старшеклассника.