Скончался актер из фильма "Географ глобус пропил"
Причиной смерти Сергея Пепеляева стала "внезапная болезнь"
22 декабря 2023, 07:47, ИА Амител
Актер Сергей Пепеляев из фильма "Географ глобус пропил" умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщает тольяттинский драмтеатр "Колесо".
Причиной смерти стала "внезапная болезнь", однако не уточняется, какая именно.
Артист трудился в Перми в театре "У Моста" с 2017 по 2020 год. В 2023 году присоединился к труппе тольяттинского драмтеатра.
Пепеляев лишь единожды снялся в кино – в картине "Географ глобус пропил". Там он сыграл старшеклассника.
08:33:50 22-12-2023
https://www.kino-teatr.ru/acter/album/385384/1217118.jpg и https://www.kino-teatr.ru/acter/album/385384/1217119.jpg
09:27:16 22-12-2023
Гость (08:33:50 22-12-2023) https://www.kino-teatr.ru/acter/album/385384/1217118.jpg и h... что за пиар??? к чему? Вас не просили!
10:27:54 22-12-2023
Гость (09:27:16 22-12-2023) что за пиар??? к чему? Вас не просили!... пиар умершего человека? вы на голову болеете, простите?
09:27:51 22-12-2023
Печально, но непонятно -причина всегда есть! Просто так ничего не бывает! завуалировано, покрыто мраком!
11:11:31 22-12-2023
По фото сразу видно, что причина смерти та же, что и у "пухляша".
18:04:07 22-12-2023
Гость (11:11:31 22-12-2023) По фото сразу видно, что причина смерти та же, что и у "пухл... ты диагнозы всегда по фото ставишь?