Громовиков окончил Хабаровский институт культуры и искусств по специальности "режиссура драмы", а также ассистентуру-стажировку ЛГИТМиК (сейчас Российский государственный институт сценических искусств) в Санкт-Петербурге.

Был актёром Хабаровского краевого ТЮЗа. В этом театре сыграл 38 ролей.

В ноябре 2001 года был удостоен звания заслуженного артиста РФ.