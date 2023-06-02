Скончался актёр из "Счастливы вместе" Валерий Громовиков. Что с ним случилось?
Валерий Громовиков активно снимался в кино с 2001 года
02 июня 2023, 10:24, Анастасия Бичакова
Фото: kino-teatr.ru
Умер актёр Валерий Громовиков, сыгравший в сериале "Счастливы вместе", сообщили российские СМИ в четверг, 1 июня.
Что могло стать причиной смерти Валерия Громовикова – на amic.ru.
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От чего умер Валерий Громовиков?
Причины смерти Валерия Громовикова пока не уточняются.
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Сколько лет было Валерию Громовикову?
Артисту было 77 лет, он родился 6 марта 1946 года.
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Биография Валерия Громовикова
Громовиков окончил Хабаровский институт культуры и искусств по специальности "режиссура драмы", а также ассистентуру-стажировку ЛГИТМиК (сейчас Российский государственный институт сценических искусств) в Санкт-Петербурге.
Был актёром Хабаровского краевого ТЮЗа. В этом театре сыграл 38 ролей.
В ноябре 2001 года был удостоен звания заслуженного артиста РФ.
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Фильмография Валерия Громовикова
Валерий Громовиков исполнил эпизодические роли во множестве сериалов – в частности, "Таксистка", "На углу у Патриарших", "Адвокат", "Две судьбы", "Зона", "Гражданин начальник", "Люба, дети и завод...", "Не родись красивой", "Счастливы вместе", "Интерны" и других.
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