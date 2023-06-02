Умер актёр из "Пиратов Карибского моря" Серхио Кальдерон
Ему было 77 лет
02 июня 2023, 09:17, ИА Амител
Кадр из видео
На 78-м году жизни умер известный голливудский актёр Серхио Кальдерон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечают представители артиста, он скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса по естественным причинам.
Серхио Кальдерон родился в Мексике, где работал учителем английского языка и впервые снялся в кино. Широкому зрителю он известен по ролям в фильмах "Люди в чёрном" и "Пираты Карибского моря".
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