Скончался актёр из сериала "Во все тяжкие"

Причиной смерти артиста стал сердечный приступ

11 июня 2023, 21:36, ИА Амител

Кадр из сериала

Комик и актер Майк Батайе из сериала "Во все тяжкие" скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Variety.

"С большой грустью и тяжестью на сердце я и мои сёстры сообщаем о кончине нашего дорогого брата", – сказано в сообщении.

Отмечается, что причиной смерти актёра стал сердечный приступ. Подробности и обстоятельства смерти Батайе не уточняются.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с сердцем в больницу попал российский певец Стас Пьеха.