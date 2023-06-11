Скончался актёр из сериала "Во все тяжкие"
Причиной смерти артиста стал сердечный приступ
11 июня 2023, 21:36, ИА Амител
Кадр из сериала
Комик и актер Майк Батайе из сериала "Во все тяжкие" скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Variety.
"С большой грустью и тяжестью на сердце я и мои сёстры сообщаем о кончине нашего дорогого брата", – сказано в сообщении.
Отмечается, что причиной смерти актёра стал сердечный приступ. Подробности и обстоятельства смерти Батайе не уточняются.
Ранее сообщалось, что из-за проблем с сердцем в больницу попал российский певец Стас Пьеха.
22:28:50 11-06-2023
Дак он америкос?