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Стас Пьеха попал в больницу из-за проблем с сердцем

Врачи экстренно госпитализировали певца

11 июня 2023, 15:10, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Известный российский поп-исполнитель Стас Пьеха попал в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

42-летний артист прошлой ночью почувствовал себя плохо, пожаловался на проблемы с сердцем.

На место прибыли врачи, которые приняли решение экстренно госпитализировать певца.

Ранее сообщалось, что в Москве с подозрением на инсульт госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину.

культура

Комментарии 2

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гость

16:01:08 11-06-2023

не надо было наркоманть !

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Лея

16:15:01 11-06-2023

и возраст самое то для инфаркта (42 года) и проблемы с веществами, может передознулся

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