Стас Пьеха попал в больницу из-за проблем с сердцем

Врачи экстренно госпитализировали певца

11 июня 2023, 15:10, ИА Амител

Кадр из видео

Известный российский поп-исполнитель Стас Пьеха попал в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

42-летний артист прошлой ночью почувствовал себя плохо, пожаловался на проблемы с сердцем.

На место прибыли врачи, которые приняли решение экстренно госпитализировать певца.

Ранее сообщалось, что в Москве с подозрением на инсульт госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину.