Стас Пьеха попал в больницу из-за проблем с сердцем
Врачи экстренно госпитализировали певца
11 июня 2023, 15:10, ИА Амител
Кадр из видео
Известный российский поп-исполнитель Стас Пьеха попал в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
42-летний артист прошлой ночью почувствовал себя плохо, пожаловался на проблемы с сердцем.
На место прибыли врачи, которые приняли решение экстренно госпитализировать певца.
Ранее сообщалось, что в Москве с подозрением на инсульт госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину.
16:01:08 11-06-2023
не надо было наркоманть !
16:15:01 11-06-2023
и возраст самое то для инфаркта (42 года) и проблемы с веществами, может передознулся