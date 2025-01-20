Скончался бийский математик Виктор Заика

Прощание с ним пройдет 22 января

20 января 2025, 14:23, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com / Paolo Nicolello

Бийский математик Виктор Заика ушел из жизни на 84-м году жизни. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Ученый скончался еще 19 января. Причина смерти Заики в публикации не уточняется. Прощание с ним пройдет 22 января в 13 часов в похоронном зале "Орфей" по адресу: г. Бийск, Бытовой, 6.

Виктор Заика родился 9 февраля 1941 года в Бийске. В 1963 году с отличием окончил физико-математический факультет Бийского педагогического университета. Профессор, кандидат физико-математических наук. Долгие годы занимал должность декана факультета.