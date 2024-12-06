Умер выдающийся ученый в области термоядерного синтеза Евгений Велихов

Академик был в числе руководителей ликвидации последствий ядерной аварии в Чернобыле

06 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Евгений Велихов / Фото: Стоян Васев / ТАСС

Выдающийся советский и российский ученый Евгений Велихов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в научных кругах.

Причина смерти пока неизвестна. Дата и место похорон академика не указываются.

Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958-м окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности теоретическая физика. С 1961 года работал в Институте атомной энергии имени Курчатова, который теперь носит название Курчатовский институт. Был его директором и президентом, занимал пост почетного президента.

С 1973 года – научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977). Был в числе руководителей ликвидации последствий ядерной аварии в Чернобыле.

Велихов – Герой Труда, Герой Социалистического труда, лауреат множественных премий РФ и СССР, а также премии Сцилларда американского физического общества, премии "Глобальная энергия" (2006).