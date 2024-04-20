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Скончался бывший глава спорта в Бийске Юрий Пожидаев

Он возглавлял эту сферу с 1983 по 2004 год

20 апреля 2024, 18:49, ИА Амител

Юрий Пожидаев / Фото: "Алтайский спорт"
Юрий Пожидаев / Фото: "Алтайский спорт"

Скончался руководитель спорта в Бийске Юрий Пожидаев. Ему было 76 лет.

Как пишет "Алтайский спорт", его не стало 18 апреля. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь.

Юрий Иванович 17 лет работал учителем физкультуры. А с 1983 по 2004 год заведовал сферой спорта в наукограде, внеся значительный вклад в развитие инваспорта, биатлона и школы подводного плавания.

Прощание состоится 20 апреля в 14:00 в похоронном доме "Орфей" Бийска.

Бийск утраты

Комментарии 2

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Гость

14:02:23 22-04-2024

Преподавал в БМТТ физкультуру в Бийске ,очень любил спорт и был просто фанатом ,хороший человек ,Царствие небесное ,вечная память Юрию Ивановичу .

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Гость

14:19:20 22-04-2024

Глава спорта? Это что за титул?

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