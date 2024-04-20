Скончался бывший глава спорта в Бийске Юрий Пожидаев

Он возглавлял эту сферу с 1983 по 2004 год

20 апреля 2024, 18:49, ИА Амител

Юрий Пожидаев / Фото: "Алтайский спорт"

Скончался руководитель спорта в Бийске Юрий Пожидаев. Ему было 76 лет.

Как пишет "Алтайский спорт", его не стало 18 апреля. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь.

Юрий Иванович 17 лет работал учителем физкультуры. А с 1983 по 2004 год заведовал сферой спорта в наукограде, внеся значительный вклад в развитие инваспорта, биатлона и школы подводного плавания.

Прощание состоится 20 апреля в 14:00 в похоронном доме "Орфей" Бийска.