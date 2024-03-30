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Скончался известный в Камне-на-Оби хоккейный тренер Евгений Мягчеев

Прощание с ним состоится 2 апреля

30 марта 2024, 22:45, ИА Амител

Евгений Мягчеев / Фото: "Каменские новости"
Евгений Мягчеев / Фото: "Каменские новости"

В Камне-на-Оби скончался хоккейный тренер Евгений Мягчеев.

Как пишут "Каменские новости", он тренировал команду "Юность" и внес огромный вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта в городе.

Прощание с ним состоится 2 апреля в 14:00 в прощальном зале на Садовой.

В комментариях под этой новостью горожане выразили соболезнования:

  • "Навсегда останется в сердце. Учил встать на коньки! Лучший из лучших!"
  • "Царство Небесное, земля пухом! Очень хороший человек был!"
  • "Земля пухом. Помним тебя, Евгений Петрович".
Камень-на-Оби Хоккей утраты

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