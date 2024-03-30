Скончался известный в Камне-на-Оби хоккейный тренер Евгений Мягчеев
Прощание с ним состоится 2 апреля
30 марта 2024, 22:45, ИА Амител
Евгений Мягчеев / Фото: "Каменские новости"
В Камне-на-Оби скончался хоккейный тренер Евгений Мягчеев.
Как пишут "Каменские новости", он тренировал команду "Юность" и внес огромный вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта в городе.
Прощание с ним состоится 2 апреля в 14:00 в прощальном зале на Садовой.
В комментариях под этой новостью горожане выразили соболезнования:
- "Навсегда останется в сердце. Учил встать на коньки! Лучший из лучших!"
- "Царство Небесное, земля пухом! Очень хороший человек был!"
- "Земля пухом. Помним тебя, Евгений Петрович".
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