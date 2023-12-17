Скончался грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани
Мировую известность ему принесла трилогия "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль"
17 декабря 2023, 19:10, ИА Амител
Известный грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил его друг, журналист Юрий Рост.
Он не уточнил причину смерти Иоселиани. Информацию о смерти режиссера подтвердили родственники в беседе со СМИ.
Иоселиани родился в феврале 1934 года в Тбилиси. В 1952 году окончил Тбилисскую консерваторию, а с 1956 года работал в "Грузия-фильме". В 1965 году окончил ВГИК.
Первый фильм Иоселиани снял в 1962 году – им стала короткометражка "Апрель". Мировую известность ему принесла трилогия "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль". В 1980 году он эмигрировал во Францию.
За рубежом режиссер снял еще один свой популярный фильм – "Охота за бабочками". Он также принес ему множество международных наград.
21:20:36 17-12-2023
А 08.08.2008 уже забыли ??? Или это киминтерновец?
21:39:14 17-12-2023
Он сказал что истина в вине и ведь прав...