Скончался грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани

Мировую известность ему принесла трилогия "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль"

17 декабря 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: ТАСС

Известный грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил его друг, журналист Юрий Рост.

Он не уточнил причину смерти Иоселиани. Информацию о смерти режиссера подтвердили родственники в беседе со СМИ.

Иоселиани родился в феврале 1934 года в Тбилиси. В 1952 году окончил Тбилисскую консерваторию, а с 1956 года работал в "Грузия-фильме". В 1965 году окончил ВГИК.

Первый фильм Иоселиани снял в 1962 году – им стала короткометражка "Апрель". Мировую известность ему принесла трилогия "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль". В 1980 году он эмигрировал во Францию.

За рубежом режиссер снял еще один свой популярный фильм – "Охота за бабочками". Он также принес ему множество международных наград.