Скончался худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Дата и место прощания с известным дирижером станут известны позднее

02 ноября 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дирижер, худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заместителя Евгения Петровского.

По его словам, Темирканов скончался в больнице. Причина ухода из жизни не уточняется. Дата и место прощания с Юрием Хатуевичем станут известны позднее.

Темирканов родился 10 декабря 1938 года. Окончил среднюю музыкальную школу при Ленинградской консерватории, после – саму консерваторию. Учился на дирижерском факультете консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования.

Дебютировал на сцене Ленинградского малого театра оперы и балета. C 1979 года был приглашенным дирижером Филадельфийского и Лондонского Королевского филармонического оркестра. В разные годы также становился приглашенным дирижером оркестров в других странах мира. Автор множества постановок в Михайловском и Мариинском театрах.