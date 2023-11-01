Умерла столетняя племянница Ивана Бунина

Татьяна Муромцева скончалась в Бельгии

01 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В возрасте 100 лет скончалась писательница Татьяна Муромцева, племянница лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу русской миссии культурной ассоциации La Renaissance Francaise Зою Арриньон.

По ее словам, Муромцевой не стало 31 октября. Она умерла в Бельгии в католическом пансионе Фруаена, провинция Эно.

Татьяна Владимировна Муромцева также приходится внучкой председателю первой Госдумы Сергею Муромцеву. Родилась в 1923 году в Москве, но в начале 1930-х ее отец был арестован, и мать отправила ее с сестрой в Париж к бабушке. Основную часть жизни писательница прожила во Франции. В 2012 году Муромцева выпустила автобиографический роман "В поисках моей России", с презентацией которого она приезжала в Москву и Ярославль.

На прошлой неделе стало известно о смерти 96-летней актрисы Дарьи Пешковой, которая приходилась внучкой писателю Максиму Горькому.