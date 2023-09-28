Скончался исполнитель роли Альбуса Дамблдора Майкл Гэмбон

Артист ушел из жизни в больнице в окружении своей жены и сына

28 сентября 2023, 18:59, ИА Амител

Кадр из фильма

Британский актер Майкл Гэмбон скончался в возрасте 82 лет. О смерти исполнителя роли директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора сообщает ITVX со ссылкой на представителей семьи.

Артист ушел из жизни в больнице в окружении своей жены Энн и сына Ферлюса. Причиной стала пневмония.

Семья попросила поклонников актера и журналистов "уважать их частную жизнь" в это болезненное время, а также поблагодарила за сообщения с поддержкой.

Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Ирландии. За свою карьеру он снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Наиболее известной его ролью стал Альбус Дамблдор в фильмах о Гарри Поттере. Он заменил умершего Ричарда Харриса и появился во всех фильмах о мальчике-волшебнике, начиная с "Гарри Поттер и узник Азкабана".