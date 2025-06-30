НОВОСТИ

Скончался известный алтайский общественник Константин Емешин

Ему было 80 лет

30 июня 2025, 11:40, ИА Амител

Константин Емешин / Фото: amic.ru
Константин Емешин / Фото: amic.ru

В понедельник утром, 30 июня, после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный алтайский общественный деятель Константин Емешин, сообщает "Атмосфера".

"Об этом рассказал друг Константина Николаевича, депутат Госдумы первого созыва Алексей Сарычев", - отмечает издание.

Напомним, 19 июня Константин Емешин отметил 80-летие.

О дате и времени прощания с Константином Емешиным станет известно позже.

Константин Николаевич Емешин родился 19 июня 1945 года в Омске. Окончил Алтайский государственный медицинский институт, позже преподавал там, работал в системе здравоохранения края.

В 1990 году избрался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов на первых альтернативных выборах. В 2000-х годах входил в партию "Союз правых сил", в 2005 году работал начальником аналитического управления Алтайского края.

Константин Емешин – создатель "Школы реальной политики", в которой обучались студенты алтайских вузов. Одной из выпускниц была депутат Госдумы Мария Бутина.

Также занимался защитой прав пациентов и возглавлял ТСЖ.

Барнаул утраты

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:43:59 30-06-2025

Не знал и никогда не слышал о таком общественнике

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:35 30-06-2025

С Бутиной то покойный концовочку смазал

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Эртель Р

12:11:44 30-06-2025

Потрясение от этой потери! Умный, человечный руководитель, его идеи реформирования здравоохранения во многом опережали время, очень разносторонний.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:45 30-06-2025

Медициной вуз закончил, преподавал, председатель тсж, по специальности не работал.....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:33 30-06-2025

Гость (12:28:45 30-06-2025) Медициной вуз закончил, преподавал, председатель тсж, по ... А преподавать врачам в мед вузе это по вашему по специальности не работал ?)

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:46:52 30-06-2025

Либерал из 90-х. Реформатор. Антикоммунист. Сподвижник Вовы Рыжкова. Собственноручно снимал красный флаг чтоб на текущий заменить. Мощный старик, отец алтайской демократии.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

18:59:29 30-06-2025

Олег (13:46:52 30-06-2025) Либерал из 90-х. Реформатор. Антикоммунист. Сподвижник Вовы ... Кто его просил?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

19:01:35 30-06-2025

Олег (13:46:52 30-06-2025) Либерал из 90-х. Реформатор. Антикоммунист. Сподвижник Вовы ... Это вы сейчас выругались?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

16:40:27 30-06-2025

Сочувствую...Спорили, но всегда по теме.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

19:35:45 30-06-2025

Сочувствую Вере,хотя с Костей мы были по разную сторону баррикад.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров