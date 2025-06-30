Скончался известный алтайский общественник Константин Емешин
Ему было 80 лет
30 июня 2025, 11:40, ИА Амител
В понедельник утром, 30 июня, после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный алтайский общественный деятель Константин Емешин, сообщает "Атмосфера".
"Об этом рассказал друг Константина Николаевича, депутат Госдумы первого созыва Алексей Сарычев", - отмечает издание.
Напомним, 19 июня Константин Емешин отметил 80-летие.
О дате и времени прощания с Константином Емешиным станет известно позже.
Константин Николаевич Емешин родился 19 июня 1945 года в Омске. Окончил Алтайский государственный медицинский институт, позже преподавал там, работал в системе здравоохранения края.
В 1990 году избрался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов на первых альтернативных выборах. В 2000-х годах входил в партию "Союз правых сил", в 2005 году работал начальником аналитического управления Алтайского края.
Константин Емешин – создатель "Школы реальной политики", в которой обучались студенты алтайских вузов. Одной из выпускниц была депутат Госдумы Мария Бутина.
Также занимался защитой прав пациентов и возглавлял ТСЖ.
11:43:59 30-06-2025
Не знал и никогда не слышал о таком общественнике
12:08:35 30-06-2025
С Бутиной то покойный концовочку смазал
12:11:44 30-06-2025
Потрясение от этой потери! Умный, человечный руководитель, его идеи реформирования здравоохранения во многом опережали время, очень разносторонний.
12:28:45 30-06-2025
Медициной вуз закончил, преподавал, председатель тсж, по специальности не работал.....
13:14:33 30-06-2025
Гость (12:28:45 30-06-2025) Медициной вуз закончил, преподавал, председатель тсж, по ... А преподавать врачам в мед вузе это по вашему по специальности не работал ?)
13:46:52 30-06-2025
Либерал из 90-х. Реформатор. Антикоммунист. Сподвижник Вовы Рыжкова. Собственноручно снимал красный флаг чтоб на текущий заменить. Мощный старик, отец алтайской демократии.
18:59:29 30-06-2025
Олег (13:46:52 30-06-2025) Либерал из 90-х. Реформатор. Антикоммунист. Сподвижник Вовы ... Кто его просил?
19:01:35 30-06-2025
Олег (13:46:52 30-06-2025) Либерал из 90-х. Реформатор. Антикоммунист. Сподвижник Вовы ... Это вы сейчас выругались?
16:40:27 30-06-2025
Сочувствую...Спорили, но всегда по теме.
19:35:45 30-06-2025
Сочувствую Вере,хотя с Костей мы были по разную сторону баррикад.