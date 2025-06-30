Скончался известный алтайский общественник Константин Емешин

Ему было 80 лет

30 июня 2025, 11:40, ИА Амител

Константин Емешин / Фото: amic.ru

В понедельник утром, 30 июня, после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный алтайский общественный деятель Константин Емешин, сообщает "Атмосфера".

"Об этом рассказал друг Константина Николаевича, депутат Госдумы первого созыва Алексей Сарычев", - отмечает издание.

Напомним, 19 июня Константин Емешин отметил 80-летие.

О дате и времени прощания с Константином Емешиным станет известно позже.

Константин Николаевич Емешин родился 19 июня 1945 года в Омске. Окончил Алтайский государственный медицинский институт, позже преподавал там, работал в системе здравоохранения края.



В 1990 году избрался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов на первых альтернативных выборах. В 2000-х годах входил в партию "Союз правых сил", в 2005 году работал начальником аналитического управления Алтайского края.



Константин Емешин – создатель "Школы реальной политики", в которой обучались студенты алтайских вузов. Одной из выпускниц была депутат Госдумы Мария Бутина.



Также занимался защитой прав пациентов и возглавлял ТСЖ.