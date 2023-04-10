Скончался известный рубцовский тренер Александр Дударев

Он воспитал более десяти мастеров спорта, а ученики неоднократно становились победителями и призёрами соревнований различного уровня

10 апреля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: altaisport.ru

Прославленный рубцовский тренер, директор спортивной школы № 1 Александр Дударев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщает "Рубцовск.инфо".

Как отметили в публикации, Дударев был одним из лучших тренеров в Алтайском крае, много лет руководил спортивной школой № 1. Он воспитал более десяти мастеров спорта, а ученики неоднократно становились победителями и призёрами соревнований различного уровня, в том числе и мировых первенств.

Прощание с Дударевым состоится 11 апреля, с 13 до 14 часов в Михайло-Архангельском храме на улице Советской, 9.