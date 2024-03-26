Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Карпухов

В списке работ Карпухова более сотни ролей в кино и сериалах

26 марта 2024, 12:20, ИА Амител

Александр Карпухов / Кадр из сериала

Умер российский актер театра и кино Александр Карпухов. Ему было 50 лет, сообщает "Петербургский дневник".

"Мне кажется, что эти его "Панды Нью-Йорка" очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-ролльную душу! Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим", - написал в соцсетях Актер Александр Андреев.

Карпухов начал сниматься в кино и сериалах в 1994 году.

В списке работ Карпухова более сотни ролей в кино и сериалах. Его можно увидеть у Алексея Германа в "Трудно быть богом", спин-оффе "Ёлок" и множестве российских сериалов.