Скончался модельер Валентин Юдашкин. Что могло стать причиной его смерти
Легендарный российский модельер Валентин Юдашкин скончался вслед за Вячеславом Зайцевым
02 мая 2023, 17:45, Анастасия Бичакова
Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни, сообщил Первый канал во вторник, 2 мая.
Что с ним случилось – в материале amic.ru.
От чего умер Валентин Юдашкин?
Чем болел Валентин Юдашкин?
У Валентина Юдашкина был рак почки. Болезнь дала метастазы, которые пошли по всему телу.
"Из-за рака метастазы пошли по всему телу, причём очень быстро – они распространились примерно за год", – рассказывал Юдашкин "Аргументам и Фактам".
С онкозаболеванием модельер боролся с 2016 года, но не утратил жизнерадостности.
"В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого состояния выходил", – признавался Валентин Юдашкин.
Чем известен Валентин Юдашкин?
Валентин Юдашкин создавал различные наряды, выпускал одноимённый парфюм, разрабатывал костюмы для фигуристов Романа Костомарова и Татьяны Навки к Туринской Олимпиаде. Кроме того, в 2008 году он выиграл конкурс на разработку новой военной формы для российской армии.
В 2016-м Дом моды Valentin Yudashkin был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Под брендом с таким же названием выпускают одежду, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары.
Юдашкин считался одним из самых именитых российских кутюрье, сделавших в клад в развитие отечественной моды. В феврале 2012 года вошёл в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
В 2007-м стал Кавалером ордена искусств и литературы Франции, а в 2013 году его наградили орденом Почётного легиона.
09:34:31 03-05-2023
Жалко ,умница великий талантливый,еще такой молодой............Скорбим