Валентин Юдашкин создавал различные наряды, выпускал одноимённый парфюм, разрабатывал костюмы для фигуристов Романа Костомарова и Татьяны Навки к Туринской Олимпиаде. Кроме того, в 2008 году он выиграл конкурс на разработку новой военной формы для российской армии.

В 2016-м Дом моды Valentin Yudashkin был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Под брендом с таким же названием выпускают одежду, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары.

Юдашкин считался одним из самых именитых российских кутюрье, сделавших в клад в развитие отечественной моды. В феврале 2012 года вошёл в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

В 2007-м стал Кавалером ордена искусств и литературы Франции, а в 2013 году его наградили орденом Почётного легиона.