НОВОСТИОбщество

Скончался модельер Валентин Юдашкин. Что могло стать причиной его смерти

Легендарный российский модельер Валентин Юдашкин скончался вслед за Вячеславом Зайцевым

02 мая 2023, 17:45, Анастасия Бичакова

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни, сообщил Первый канал во вторник, 2 мая.

Что с ним случилось – в материале amic.ru.

1

От чего умер Валентин Юдашкин?

Точную причину смерти Валентина Юдашкина пока не называют. Известно, что модельер долгое время боролся с тяжёлой болезнью.
2

Чем болел Валентин Юдашкин?

У Валентина Юдашкина был рак почки. Болезнь дала метастазы, которые пошли по всему телу.

"Из-за рака метастазы пошли по всему телу, причём очень быстро – они распространились примерно за год", – рассказывал Юдашкин "Аргументам и Фактам".

С онкозаболеванием модельер боролся с 2016 года, но не утратил жизнерадостности.

"В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого состояния выходил", – признавался Валентин Юдашкин.

3

Чем известен Валентин Юдашкин?

Валентин Юдашкин создавал различные наряды, выпускал одноимённый парфюм, разрабатывал костюмы для фигуристов Романа Костомарова и Татьяны Навки к Туринской Олимпиаде. Кроме того, в 2008 году он выиграл конкурс на разработку новой военной формы для российской армии.

В 2016-м Дом моды Valentin Yudashkin был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Под брендом с таким же названием выпускают одежду, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары.

Юдашкин считался одним из самых именитых российских кутюрье, сделавших в клад в развитие отечественной моды. В феврале 2012 года вошёл в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

В 2007-м стал Кавалером ордена искусств и литературы Франции, а в 2013 году его наградили орденом Почётного легиона.

Фото: ТАСС

Модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет

Подробности о прощании с модельером пока неизвестны — вероятно, место и время похорон назовут уже сегодня, 1 мая
НОВОСТИКультура
Шоу-бизнес утраты

Комментарии 1

Avatar Picture
Марина

09:34:31 03-05-2023

Жалко ,умница великий талантливый,еще такой молодой............Скорбим

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров