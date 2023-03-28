Скончался самый младший из детей, попавших в ДТП с грузовиком на Алтае
По уточнённой информации, в легковом автомобиле было трое несовершеннолетних
28 марта 2023, 15:30, ИА Амител
Фото: t.me/vkurse22
В больнице скончался самый младший из детей, попавших в ДТП в Алтайском крае утром 28 марта, сообщает "Инцидент Барнаул".
Напомним, авария произошла на пятом километре автодороги Заринск – Смазнево – Голуха – цементный завод. Сообщали, что водитель автомобиля ВАЗ-2107, в котором находились двое детей, выехал на полосу для встречного движения и врезался в ГАЗ-231073.
"По уточнённой информации, в автомобиле было трое несовершеннолетних: 16, 15 и 6 лет. К сожалению, младший скончался в больнице", – отметили в паблике.
Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.
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