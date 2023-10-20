Скончался помощник Ахмата Кадырова Альви Каримов

Журналисту было 73 года

20 октября 2023, 16:46, ИА Амител

Фото: chechnya.gov.ru

Помощник первого главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова и бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает агентство "Грозный-Информ".

Каримов родился 2 октября 1950 года в Лениногорске. Работал собкором РИА Новости, а после стал собкором агентства "Интерфакс" на Северном Кавказе. Член Союза писателей России с 2009 года.

С июня 2000 года занимал должность помощника Ахмата Кадырова. С марта 2009-го до апреля 2020 года был пресс-секретарем Рамзана Кадырова.