Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

Ему было 74 года

17 октября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: РНО / t.me/rno_orchestra

В возрасте 74 лет скоропостижно скончался заслуженный артист России виолончелист Александр Готгельф, сообщил Российский национальный оркестр (РНО) в телеграме.

Коллеги музыканта отметили, что с момента возникновения коллектива в 1990 году Александр Львович был одним из тех, кто "определял его лицо и задавал ту планку высочайшего профессионализма, которым всегда был славен оркестр".

"Невозможно поверить в то, что Александра Львовича нет больше с нами, это утрата поистине невосполнимая", – написали в канале РНО.

По данным "Базы", Александр Готгельф почувствовал себя плохо на занятиях в Государственном музыкально-педагогическом институте, где он преподавал. Ему вызвали скорую, однако медики лишь зафиксировали его смерть.

Предварительно установлено, что причиной кончины стала острая сердечная недостаточность.