Ему было 89 лет

27 августа 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: staroeradio.ru

На 90 году жизни умер российский режиссер Глеб Панфилов. Об этом рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов", - цитирует его РИА Новости.

Варшавер добавил, что долгое время режиссер боролся с болезнью, но недуг оказался сильнее. Дата и время прощания не называются.

Панфилов известен широкому зрителю по работе над фильмами "Начало" (1970), "Прошу слова" (1976), "Валентина" (1981), "Васса" (1983), "Тема" (1986), "Мать" (1990), "Романовы. Венценосная семья" (2000), "Без вины виноватые" (2008) и ряде других.



14 января 2023 года из жизни ушла супруга режиссера, народная артистка СССР Инна Чурикова. В мае 2023 года Панфилов перенес инсульт и попал в больницу, однако отмечалось, что в тот же день он пришел в сознание.



