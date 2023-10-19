Скончался Сергей Гладков, сыгравший мужика в "Деревне дураков"

Причина смерти артиста не уточняется

19 октября 2023, 15:53, ИА Амител

Фото: vk.com/calambur_group

Актер Сергей Гладков скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причина смерти Гладкова не уточняется. На официальной странице журнала "Каламбур" во "ВКонтакте" сообщили, что прощание с артистом состоится в субботу, 21 октября, в Одессе.

Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Профессиональный клоун. Был женат, имел двоих детей. Артист запомнился зрителю, в первую очередь, по ролям в тележурнале "Каламбур". Именно Гладков сыграл мужика из "Деревни дураков", диспетчера и миссис Бурпл в "Крутом пике", Дранкеля в "Железном капуте" и других известных жителям стран бывшего СССР персонажей. Кроме того, он работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.