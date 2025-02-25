Скопление пожарных машин заметили барнаульцы возле гостиницы "Турист"

Спасатели выезжали на пожар повышенного ранга

25 февраля 2025, 11:35, ИА Амител

Пожарные у гостиницы "Турист" / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле сотрудники МЧС выезжали по повышенному рангу пожара в гостиницу "Турист" по пр. Красноармейскому, 72. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.

В гостинице сработала автоматическая пожарная сигнализация. Однако прибывшие на место спасатели не обнаружили внешних признаков возгорания.

Когда они обошли помещения, выяснилось, что сигнализация сработала из-за неисправности оборудования.

Пожарные машины / Фото: скриншот из видео Barnaul 22

Также очевидцы сообщали, что к гостинице "Турист" приехало несколько пожарных машин. Снятые горожанами кадры опубликовали в сообществе Barnaul 22. Судя по видео, у места происшествия находилось семь автомобилей.