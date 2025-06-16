"Скорее всего, был пьян". Водитель иномарки наехал на женщину, отдыхающую на берегу Оби
Когда очевидцы стали кричать, что вызовут полицию, мужчина "сел и уехал"
16 июня 2025, 17:30, ИА Амител
В Новосибирске водитель иномарки наехал на женщину, отдыхающую на пляже на берегу Оби. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел 14 июня около 11:00.
Со слов очевидцев, на берегу в тот день отдыхала компания из двух мужчин и женщины. Один из отдыхающих несколько раз "куда-то уезжал". Когда он вернулся, второй мужчина сел за руль иномарки. Сначала сибиряк "газовал по луже, а потом выехал на песок".
Водитель не заметил лежащую неподалеку женщину и наехал на нее.
"Если бы ему не закричали, он бы точно переехал ей голову. Насколько мы видели, женщине зажевало волосы и задело лицо. Водитель вышел из машины, посмотрел, что случилось, и когда люди стали кричать, что сейчас вызовут полицию, то сел и уехал куда-то", – рассказала очевидица.
Свидетели происшествия позвонили в скорую помощь и полицию. Ожидая медиков, горожане не отходили от пострадавшей и успели собрать ее вещи.
"Скорее всего, водитель был пьян, иначе не стал бы по песку рассекать. Женщину на скорой увезли, а свидетели дали показания полиции. После этого водитель, наехавший на женщину, вернулся на "Субару" и забрал своих друзей", – говорит сибирячка.
В городской Госавтоинспекции сообщили, что пострадавшую доставили в больницу. Водитель и автомобиль пока не установлены. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
23:17:39 16-06-2025
Закопать это быдло в песке вместе с Субару и компанией. Сгниют, так хоть черви полакомятся этим говном.
06:51:27 17-06-2025
Субару- это диагноз...
07:41:36 17-06-2025
Гость (06:51:27 17-06-2025) Субару- это диагноз...... синька- вот это диагноз.