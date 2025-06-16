В Иркутской области 13-летний мотоциклист насмерть сбил девушку

Как выяснилось, несовершеннолетний не знал правил дорожного движения, а водить его учил отец

16 июня 2025, 15:42, ИА Амител

В Иркутской области подросток на мотоцикле наехал на двух девушек. Одна из них скончалась. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в поселке Шуба Тулунского района. 13-летний местный житель ехал за рулем мотоцикла Racer. Он сбил двух несовершеннолетних девушек, когда те переходили дорогу. 16-летняя пострадавшая скончалась на месте. Ее сверстницу увезли в Тулунскую городскую больницу.

Согласно видео, которое опубликовала областная Госавтоинспекция, подросток не знал правил дорожного движения, а управлять транспортом его учил отец. Со слов матери, ребенку купили мотоцикл, "потому что у всех подростков есть, а у него нет".

Проверку по факту случившегося организовала Тулунская межрайонная прокуратура. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливают. Кроме того, правоохранителям предстоит оценить благополучие семьи подростка.