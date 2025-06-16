В Иркутской области 13-летний мотоциклист насмерть сбил девушку
Как выяснилось, несовершеннолетний не знал правил дорожного движения, а водить его учил отец
16 июня 2025, 15:42, ИА Амител
В Иркутской области подросток на мотоцикле наехал на двух девушек. Одна из них скончалась. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в поселке Шуба Тулунского района. 13-летний местный житель ехал за рулем мотоцикла Racer. Он сбил двух несовершеннолетних девушек, когда те переходили дорогу. 16-летняя пострадавшая скончалась на месте. Ее сверстницу увезли в Тулунскую городскую больницу.
Согласно видео, которое опубликовала областная Госавтоинспекция, подросток не знал правил дорожного движения, а управлять транспортом его учил отец. Со слов матери, ребенку купили мотоцикл, "потому что у всех подростков есть, а у него нет".
Проверку по факту случившегося организовала Тулунская межрайонная прокуратура. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливают. Кроме того, правоохранителям предстоит оценить благополучие семьи подростка.
"Также прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СК по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), оценит законность принятых следователями решений", – отметили в ведомстве.
15:50:05 16-06-2025
Иииии, ничего ему не будет.
Поставят на учет и всё.
15:53:54 16-06-2025
Купить ребёнку мотоцикл - это подготовка к убийству палюбому.
Родителей лишить родительских прав и в тюрьму, остолопа - продать на органы, деньги за них отдать родственникам погибшей и потерпевшей.
Так будет справедливо.
08:26:40 17-06-2025
@ (15:53:54 16-06-2025) Купить ребёнку мотоцикл - это подготовка к убийству палюбому... собачек поди любишь,такой кровожадный
16:51:31 16-06-2025
Вот с отцом пусть и сядет.
17:11:31 16-06-2025
Racer это неуправляемая дрянь а не мотоцикл
17:19:44 16-06-2025
Пацана в детдом, родителей в тюрьму обоих, имущество продать, деньги отдать пострадавшей семье.