"Скоро будет очень красиво". Как сносят ЦУМ в Барнауле

Здание универмага начали разбирать с помощью крана

07 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Как сносят ЦУМ в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главный универмаг Барнаула продолжают разбирать. Строители сняли здесь фасад и с помощью крана начали разбирать третий этаж. Ранее, amic.ru писал, что ЦУМ уже в целом пришел в непригодное, аварийное состояние и сейчас он "на грани своего физического износа". Полностью устарели и внутренние коммуникации.

Помимо прочего, на двухметровом заборе, который скрывает стройку от любопытных глаз, на днях появились эскизы будущего здания, а также расшифровка слова ЦУМ. "Центральный, уникальный, модный", – гласит надпись на одном из плакатов.

Как выглядит сейчас ЦУМ – в нашей фотоленте.