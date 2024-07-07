"Скоро будет очень красиво". Как сносят ЦУМ в Барнауле
Здание универмага начали разбирать с помощью крана
07 июля 2024, 07:00, ИА Амител
Как сносят ЦУМ в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Главный универмаг Барнаула продолжают разбирать. Строители сняли здесь фасад и с помощью крана начали разбирать третий этаж. Ранее, amic.ru писал, что ЦУМ уже в целом пришел в непригодное, аварийное состояние и сейчас он "на грани своего физического износа". Полностью устарели и внутренние коммуникации.
Помимо прочего, на двухметровом заборе, который скрывает стройку от любопытных глаз, на днях появились эскизы будущего здания, а также расшифровка слова ЦУМ. "Центральный, уникальный, модный", – гласит надпись на одном из плакатов.
Как выглядит сейчас ЦУМ – в нашей фотоленте.
07:53:51 07-07-2024
Ну-ну... Поживем увидим...
09:29:53 07-07-2024
самое яркое воспоминание, связанное с ЦУМом....я студентка, в самый канун Нового года иду в ЦУМ, зная, что в конце года тут "выбрасывают " дефицит, очередь стоит толпой до самого входа, узнаю, что завезли модные на шпильках лодочки заграничного производства, пробиться к прилавку нереально, толпа стоит монолитом, но никто не спешит покупать "Ждем, может другие размеры "выбросят", там только 35 размер пока".....и я, примерная студентка, вдруг ору на весь зал "У меня 35, пропустите"....толпа волшебным образом расступается, слышен благоговейный шепот "Пропустите ее, у нее 35"....лодочки как по заказу того самого цвета, как мой новый плащ, намедни обретенный в магазине одежды, что на Красноармейском- ура, теперь на лето одета и обута...но вслух радоваться не могу, ибо справа, слева, впереди и сзади толпа печальных модниц, которых природа и собственные родители наградили стандартным 37-38 обувным номером... спасибо моим родителям, что у нас у всей семьи такой вот нестандартный (у мамы 33, у папы 38)....
17:52:11 07-07-2024
тамара (09:29:53 07-07-2024) самое яркое воспоминание, связанное с ЦУМом....я студентка, ... Простите, Вы за то, чтобы дефицит вернулся? Или просто давней радостью поделились?
20:12:22 07-07-2024
тамара (09:29:53 07-07-2024) самое яркое воспоминание, связанное с ЦУМом....я студентка, ... Так вы гномы?)))
13:46:39 07-07-2024
скоро умрет площадь Советов.
17:36:06 07-07-2024
Элен без ребят (13:46:39 07-07-2024) скоро умрет площадь Советов. ... Бабушка пенсионерка, ну хорош кликушествовать. Ты бы жила в Барнауле образца 1991 года и в усы свои не дышала бы. Город развивается, в отличие от тебя. Ты только стареешь и ветшаешь, бу-бу-бу, бубнишь по старчески. Я, вероятно, твоих же годов рождения, но насколько разными могут быть люди. Мне поровну нарцисс Женя Ракшин, я рад изменениям Барнаула. Ну как тут можно бубнить когда вместо типовой совковой постройки поставят модерновое здание в самом центре города - ну это же хорошо.
13:40:04 08-07-2024
Гость (17:36:06 07-07-2024) Бабушка пенсионерка, ну хорош кликушествовать. Ты бы жила в ... модерновей "локомотива" прилепленного к мрачному зданию и сарая около гостиницы никто в городе не строил
19:12:33 07-07-2024
Элен без ребят (13:46:39 07-07-2024) скоро умрет площадь Советов. ... Василий Макарович Шукшин был недоволен выбором места для строительства театра драмы, мол, такое размещение театра угробит весь вид площади Советов, об этом рассказывал Георгий Бурков.
17:52:24 07-07-2024
А можно снести и ничего там не строить?
12:07:15 08-07-2024
Варелийй (17:52:24 07-07-2024) А можно снести и ничего там не строить? ... Если здания сносят, значит, что-то построят взамен... Не может такого быть, чтоб в самом центре города земля пустовала... Я представляю, как строительную ОПГ корёжит, когда они видят огромный кусок земли перед Политехом...
14:55:35 08-07-2024
Речной вокзал снесли орали дом построим в итоге не чего.Так и здесь снесут и нечего