"На грани износа". В Барнауле на оголенном здании ЦУМа нашли серьезные дефекты

По словам прораба Валерия Матанцева, здание уже в целом пришло в непригодное, аварийное состояние

04 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Здание ЦУМа в начале июля 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле сняли фасад с ЦУМа и обнаружили под ним серьезные недостатки в конструкции здания, сообщает "Алтапресс".

В частности, рабочие выявили выбоины на стенах и осыпающийся кирпич. По словам прораба Валерия Матанцева, вероятно, еще при строительстве были допущены технологические нарушения, но также о себе дает знать и время.

"Здание не каркасное, плиты лежат на кирпичах, видно, что кладка фактически рассыпается. Такое чтобы отремонтировать, усилить, надо разобрать полностью кровлю, перекрытия, стены – по сути, почти все здание", – сказал специалист.

По его словам, ЦУМ уже в целом пришел в непригодное, аварийное состояние и сейчас он "на грани своего физического износа". Кроме того, полностью устарели и внутренние коммуникации. "Эксплуатация была уже просто нецелесообразна", – подчеркнул прораб.

Что построят на месте барнаульского ЦУМа?

После сноса здания здесь планируют возвести деловой центр с внутренним двориком и террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, второй – 12-18-этажные башни.

В нем разместят более крупный и современный супермаркет "Мария-Ра", кофейни, рестораны, а также офисы и четырехзвездочный отель.