"На грани износа". В Барнауле на оголенном здании ЦУМа нашли серьезные дефекты
По словам прораба Валерия Матанцева, здание уже в целом пришло в непригодное, аварийное состояние
04 июля 2024, 10:30, ИА Амител
В Барнауле сняли фасад с ЦУМа и обнаружили под ним серьезные недостатки в конструкции здания, сообщает "Алтапресс".
В частности, рабочие выявили выбоины на стенах и осыпающийся кирпич. По словам прораба Валерия Матанцева, вероятно, еще при строительстве были допущены технологические нарушения, но также о себе дает знать и время.
"Здание не каркасное, плиты лежат на кирпичах, видно, что кладка фактически рассыпается. Такое чтобы отремонтировать, усилить, надо разобрать полностью кровлю, перекрытия, стены – по сути, почти все здание", – сказал специалист.
По его словам, ЦУМ уже в целом пришел в непригодное, аварийное состояние и сейчас он "на грани своего физического износа". Кроме того, полностью устарели и внутренние коммуникации. "Эксплуатация была уже просто нецелесообразна", – подчеркнул прораб.
Что построят на месте барнаульского ЦУМа?
После сноса здания здесь планируют возвести деловой центр с внутренним двориком и террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, второй – 12-18-этажные башни.
В нем разместят более крупный и современный супермаркет "Мария-Ра", кофейни, рестораны, а также офисы и четырехзвездочный отель.
10:43:05 04-07-2024
В отличие от Речного, вот нисколько ЦУМ не жалко... какая-то уродливая керамогранитная хибара... в последние годы заходил туда только чтобы посетить туалет...
10:48:49 04-07-2024
А еще "бомбу заложили" и только "калоши выпускали"
11:12:53 04-07-2024
Новый термин- грань физического износа?! А прораб видимо, имеет квалификацию эксперта для подобных заключений... ребята, проверяйте написанный текст, а то на детский сад похоже.
11:39:26 04-07-2024
Да, придумывайте теперь причины для оправдания своего варварства.
Об облике города никто не думает: ни тебе единого генплана, ни стратегии архитектурного развития. Изуродовали уже все, до чего руки дотянулись. Представляете, как эта громадина, втиснутая в территорию ЦУМа, будет там выглядеть? Мало вам монстра у Дворца бракосочетаний и чудовища за Молодежным театром?
Оставьте уже в покое исторический центр. Есть новые районы - там и стройте свои бизнес-центры. И вообще лучше бы сначала подумали, откуда взять столько бизнеса, чтобы заполнить бизнес-центры, а потом бы строили.
16:55:17 04-07-2024
Галина (11:39:26 04-07-2024) Да, придумывайте теперь причины для оправдания своего варвар... До сих пор глаз дëргается от дома " Под колом" на площади Октября, всё здания вместе со " Шпилем" как под землю ушли (
11:43:26 04-07-2024
Надо парковки делать, а то очень много раз бывало - подъедешь к цуму 1-2 круга сделаешь всё занято и поехал в другое место(
12:06:56 04-07-2024
Гость (11:43:26 04-07-2024) Надо парковки делать, а то очень много раз бывало - подъедеш... А ты пешочком... Пешочком
14:29:00 04-07-2024
Гость (11:43:26 04-07-2024) Надо парковки делать, а то очень много раз бывало - подъедеш... В этом никакой логики нет. Если приехал и нет места - езжай отсудова, не толкайся. Все же просто.
12:48:54 04-07-2024
Но для этих офисов легко найдутся арендаторы?
14:27:21 04-07-2024
Плиты на кирпичах лежат? Мамма MIA! Где это видано! Во дают эти советские нарушители технологий!
14:56:01 04-07-2024
Гость (14:27:21 04-07-2024) Плиты на кирпичах лежат? Мамма MIA! Где это видано! Во дают ... Вы думаете, что нынешние строения простоят дольше? Ну-ну.
15:14:08 04-07-2024
Гость (14:56:01 04-07-2024) Вы думаете, что нынешние строения простоят дольше? Ну-ну.... у них срок эксплуатации +- равен среднему сроку ипотеки
17:09:55 04-07-2024
Гость (14:56:01 04-07-2024) Вы думаете, что нынешние строения простоят дольше? Ну-ну.... С - сарказм. На чем плиты еще должны лежать? Естественно на кирпичах, какие варианты?
14:28:25 04-07-2024
итак было видно, что разваливается халупа - внутри страшилище, сверху страшилище, даже с керамогранитом
15:56:17 04-07-2024
Гость (14:28:25 04-07-2024) итак было видно, что разваливается халупа - внутри страшилищ... Да любое здание постройки 50-60х годов отнюдь не лучше. Тот же дом под якобы шпилем, где вместо цемента песок использовали.
16:35:16 04-07-2024
вот жеж проклятые совки - после них столько простояло. и пробует разрушиться. а мы хотим чтобы стояло вечно.
19:13:40 04-07-2024
Кто бы сомневался.
17:00:45 07-07-2024
Гость (11:43:26 04-07-2024) Надо парковки делать, а то очень много раз бывало - подъедеш... Не парковки а деньги надо делать, а если вывезти уже нельзя, то закопать в новых цумах. Купцы так и делали- красный, "небоскреб" на Гоголя и пр. - это призраки близкой революции. И новый ЦУМ тоже призрак